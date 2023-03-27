外流港將　韋婉婷一頭頂破衞冕冠軍不敗身

周日（26日）下午上演的「泰國女子甲組賽聯」第5周賽事，春武里主場迎戰上季全勝稱霸的The College of Asian Scholars(CAS)，憑港將韋婉婷開賽2分鐘，頂入全場唯一入球，以1比0贏波兼打破對手跨季近20場的長勝紀錄。

經過頭4周賽事後，同樣4戰全勝的CAS與曼谷分列首、次位，而春武里則位列第3。之前4仗分別出任過左翼和右翼的「韋婉」，是役獲教練安排出任中場。開場未夠2分鐘，春武里開出右邊角球，「韋婉」在人叢中攝前衝頂破網，閃電替春武里先開紀錄。餘下比賽時間仿佛由CAS主導，瘋狂進攻。奈何面對春武里的頑強抵抗，加上運氣欠佳，兩次具威脅攻門均中柱不入，最終只能接受今季不敗金身被破之命運。

完場笛響起一刻，春武里一眾職、球員及工作人員均顯得非常興奮，當中包括入球功臣「韋婉」，她說：「隊友話CAS好強，而春武里已經好耐冇贏過呢支上季冠軍，所以完場一刻，大家都好興奮。其他職員都向住我一邊叫我『Wai』、一邊畀姆指鼓勵我，好開心！」

對於自己出任中場的表現，「韋婉」謂覺得自己陣上發揮比之前幾仗好，畢竟踢邊不時要跟對方閘位鬥爆，體能要求較高。「雖然踢中場要兼顧嘅嘢多好多，但反而好似得心應手啲，同隊友產生嘅配合亦好咗好多，希望自己喺陣上嘅作用可以愈嚟愈大。」

在泰國生活了一段日子，「韋婉」坦言開始有少少掛念香港，因為：「我住嗰度附近冇嘢行，就算便利店都要行10分鐘，所以我好多時唔使練波比賽，我都寧願留喺酒店煲劇。有啲時候我都會好掛住香港，因為想食嘢真係好方便，想食乜都有！雖然春武理嘅隊友對我都好友善，好照顧我，但我都好掛住沙田嘅隊友。」