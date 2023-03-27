欖球周展開！兩位利物浦傳奇將現身香港7欖

欖球周即將展開，令球迷睇得瘋狂的香港國際七人欖球賽周五（31日）揭幕，兩位利物浦傳奇球星古積特（Dirk Kuyt）及史米沙(Vladimir Smicer)將會在周六(1日)現身香港大球場，並會即場與港隊進行有趣的互動。

作為香港「七欖」大會指定啤酒超過10年的嘉士伯，今年將破天荒聯同利物浦足球會於球場上為球迷帶來非一般的體育盛宴，邀請前荷蘭國腳古積特及捷克名宿史米沙親臨香港觀賞香港國際七人欖球賽及參加多個精彩活動，更會於4月1日現身香港大球場為賽事加油打氣，並即場與中國香港欖球代表隊進行有趣的交流互動。

這是一個與足球巨星近距離接觸的難得機會，屆時兩位傳奇球員將與香港及世界各地球迷為這場國際級體育盛事舉杯歡呼，一同感受欖球運動的激情。無論是欖球迷還是利迷，都絕對不能錯過這場難得的盛事！

另外，香港足球會國際10人欖球賽自2019年因疫情停辦之後，時隔3年後再次復辧，並於本周三(29日)及周四(30日)在跑馬地香港足球會上演，更首設女子組賽事。前英國隊代表Nick Easter接受傳媒訪問時表示：「今屆賽事，有不少具潛質的球員參加10人欖球賽，所有隊員都要全力以赴，力爭佳績。我們很期待這星期的賽事，香港是個好地方，除了欖球這項運動外，同樣帶給我們其他美好的回憶。對一眾球員來說，他們一定要施展渾身解數，才能在第一日爭取佳績，相信能帶給觀眾多場精彩賽事。」