仇人見面唔衰得　愛爾蘭晒冷大戰法國

歐國盃外圍賽B組焦點之戰，愛爾蘭主場對法國，雙方過往有深刻牙齒印，每次交鋒都有激鬥，愛爾蘭新星射手艾雲費格遜迅速冒起，正好為今仗增添反擊本錢。至於法國球星基利安麥巴比上仗射入2球及1次助攻，狀態弗到爆，入球機會甚高，以法國近5場有4場總入球達3球或以上嘅走勢，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（周二凌晨2時45分開賽）

雙方恩怨始於2009年世盃外圍賽附加賽次回合，法國前鋒亨利加時用手「控波」，再傳畀加拿斯入波，淘汰愛爾蘭。時至今日，愛爾蘭球迷仍然耿耿於懷，球隊今次再遇宿敵，喺國民面前，絕對唔衰得，勢必使出渾身解數爭取勝利。

艾雲費格遜腳風奇順

愛爾蘭日前喺熱身賽以3比2擊敗拉脫維亞，為今場壯聲威，近期人氣急升嘅艾雲費格遜射入1球，以18歲零154日成為愛爾蘭史上第2年輕入波球員。呢位前鋒今季為白禮頓上陣16次入7球，腳風非常順，有力射入法國大門。

新隊長麥巴比弗到爆

法國身為上年世盃亞軍，整體實力凌駕愛爾蘭，相信作客都會主攻，特別係前鋒基利安麥巴比日前接任隊長之後，深明自己責任重大，表現更加落力，上仗歐國外對荷蘭，開賽僅兩分鐘，麥巴比就妙傳基沙文入波，之後自己都轟入2球，最終大勝4比0。強如荷蘭都慘吞法國4蛋，恐怕愛爾蘭防線更難抵擋對手強攻。不過，法國後防亦唔穩陣，近9場比賽有7場失波，今仗未必可以保持清白之身，入球大更加抵玩。