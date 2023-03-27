香港隊　安帥領軍再同馬來西亞鍊過

【記者林卓臻馬來西亞直擊】香港男子足球代表隊周二（28日）晚上，緊接進行第2場國際足球友誼賽，作客蘇丹依布拉欣體育場硬撼馬來西亞。港隊主力安永佳、艾里奧先後退隊，但兩名剛在「魚尾獅盃」表現出色的U22小將余在言、劉家喬獲補選，有望帶來一番新氣象，今場當然力爭打破近兩場不勝的頹勢，球迷記得繼續為港隊打氣！（港台電視32周二晚上10時直播）

雙方曾在去年6月份友賽交手，港隊當時以兩球落敗，今次再度作客馬來西亞，主教練莊恩安達臣直言並不易踢，盼拉近差距：「上次因為疫情關係，導致我哋賽前準備不足，加上又唔齊腳，所以踢得好辛苦；馬來西亞實力係幾強，球員好有信心同質素，但我承諾球隊今次會變得更強，令戰況更緊湊。」港隊上周四主場面對新加坡後，相隔5日便要再鬥馬來西亞，但安帥透露球員恢復進度理想，只有中場黃威因傷或未能披甲。

上次面對馬來西亞有份正選上陣的羅梓駿，則認為今次大軍陣容比上次更加完整：「始終後防多咗幾位效力內地聯賽球員，經驗同默契上都加強咗。另外預計進攻會以反擊、逼搶為主，未必用到太多高空波，今場無咗安永佳，但用番靈活啲嘅球員，隨時有優勢。」「羅梓」續指最近2場友賽同樣無法取勝，今場希望贏波以提升球隊信心及士氣。

主隊馬來西亞在前港隊主帥金判坤執教下，近期表現愈見進步，今年1月曾經在東南亞足球錦標賽殺入4強，最終僅不敵泰國，上周友賽亦以1比0小勝土庫曼，實力不容小覷。而「Kim Sir」在賽前記者會上，更提起港隊往事，並以「My Boy」來形容一班曾經合作過的港隊球員：「我會一直支持同關注港隊嘅比賽，現時唔少球員，都係出自我幫手建立嘅青訓系統，見到佢哋入到港隊，我感到好驕傲。」「Kim Sir」又不忘祝賀港隊相隔多年再打入「亞洲盃」決賽周，但強調現時將全力專注帶領馬來西亞在今場友賽取勝，希望兩隊能踢出精彩賽事。值得一提，陣中兩名效力當地勁旅柔佛DT的主力阿里夫、安迪克，早前退出大軍名單。

【預計港隊正選陣容】

門將：1.葉鴻輝

後衞：3.徐宏傑 4.勞烈斯 2.梁諾恆 20.黃梓浩

中場：23.鞠盈智 6.黃洋 8.胡晉銘

前鋒：7.羅梓駿 14.潘沛軒 22.孫銘謙