香港隊　首獲大港腳徵召　劉家喬：想適應高水平

【記者林卓臻馬來西亞直擊】將於周二（28日）友賽馬來西亞的香港足球代表隊，周一（27日）於柔佛拉慶體育場，進行賽前最後一課操練，其中獲補選入隊的劉家喬（Kyle）及余在言（Jesse），就成為是日港隊訓練場上的兩個新面孔。剛剛隨港隊U22在新加坡完成「魚尾獅盃」征途的兩人，都異口同聲表示雖然身體疲倦，但仍對能夠獲大港腳徵召感開心，希望能盡全力幫助球隊。

今季季中加盟香港U23的劉家喬，早前隨港隊U22出戰「魚尾獅盃」，三日兩賽全勤的他，透露在決賽賽後，才收到獲補選入大港腳名單的通知：「好驚喜，但我同時認為係一個可以證明自己嘅好機會。」首次隨大隊成員及港隊主教練莊恩安達臣操練後，Kyle承認感覺疲倦，並形容身邊隊友水平頗高：「呢班係香港最好嘅球員，佢哋更大隻，踢法更硬淨，係我平時好少遇到嘅高水平，但我希望適應到。」

Kyle續指原本踢完「魚尾獅盃」之後，就打算啟程返回美國，繼續攻讀大學學位，惟他表示獲大港腳徵召的機會難得，令他不可抗拒。對於未來發展，他表示仍未作詳細考慮，但提到今次遞補入決選大軍，使他更傾向選擇往足球事業發展，惟現階段只想專注當下：「無論聽日有冇機會出場，我都想喺包括訓練中嘅每一刻做到最好。」

同樣踢足兩場「魚尾獅盃」的Jesse，就表示非常珍惜今次獲大港腳徵召的機會，並認為今次再獲安帥青睞，證明U隊年輕球員晉身大港腳絕非不可能：「安帥都好肯畀機會年輕球員，呢個係會激勵年輕球員去做得更好，嚟緊9、10月有好多比賽，明年仲有『亞洲盃』決賽周，好多球員都可以進一步去證明自己。」