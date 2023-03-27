為引入美斯　美職各隊願夾錢出糧

美斯同巴黎聖日耳門(PSG)今夏完約，其中一個選項係去美職，不過美職工資上限嘅問題唔易解決；美職各隊老闆都係生意人，近日畀佢哋諗到條絕橋，就係籌旗搭棚夾錢畀美斯出糧，因為佢哋計過數，一旦美斯降臨美職，所創做嘅經濟效益相當龐大，將會全體受惠。

西班牙《每日體育報》報道，美職所定立嘅工資上限，特許球員年薪為600萬歐元，然而美斯在PSG年薪係3000萬歐元以上，要簽入呢位阿根廷球王可以話無法實現，不過早前美職賽會負責人已開腔，表示願意為美斯加盟而修改條例，取消工資帽規定。

與此同時，美職各隊現正聯合行動，並達成一致意見，假如有球會能夠簽入美斯，各隊將願意共同支付美斯嘅巨額年薪，因為各隊班主認為，美斯降臨將為美職帶來龐大收益，包括電視轉播、廣告、周邊產品，大家當做大生意咁共同投資。

至於由邊隊出手斟介美斯，國際邁亞密、洛杉磯銀河同紐約紅牛都有機會，只要美斯肯嚟美職，各隊老闆都會出手支持。