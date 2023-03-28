車路士財政爆煲　3個月內賣球星填數

英超勁旅車路士周一(27日)公布21/22球季財政報告，稅後虧損高達1.213億鎊，加上前季(20/21)受疫情影響錄得破紀錄1.5億鎊虧損，車路士已經嚴重超出英超財政規定嘅赤字上限(3年合共1.05億鎊)。英國《太陽報》消息指，車路士要喺6月30日前急賣球星填數，美臣蒙特、芝維爾等英格蘭國腳成為套現熱門人選。

車路士上季營業額高達5億鎊，買賣球員方面亦多得賣走譚美阿巴謙、湯姆利等球員錄得盈利，不過仍然出現高達1.213億鎊虧損，據車路士聲明解釋，虧損其中一個重大原因，係因為前班主阿布拉莫域受英國政府制裁，令球會被禁進行簽約、售賣季票等商業活動，嚴重影響球會收入。

車路士好可能面臨違反財政公平條例指控，英超規定球會3年期內總赤字唔可以多過1.05億鎊，愛華頓上星期就因財政「爆煲」而被檢控，罪成將會被扣分。車路士最近2季分別錄得1.5億鎊同1.213億鎊虧損，而呢條數仲未計算上年夏天同今年1月兩個破紀錄轉會窗嘅開支(接近6億鎊)。

據英國《太陽報》報道，車路士需要喺6月30日前賣走球員填數，盡量整靚22/23球季嘅帳目，當中一眾本土球員最值錢兼最有市場，包括美臣蒙特、干拿加歷查、芝維爾、羅夫度斯卓克同赫臣奧杜爾等等，而薛耶治、高華錫、基斯甸普列錫同艾度亞文迪亦會被掛牌，務求3個月內火速清貨套現。