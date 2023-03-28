克羅地亞老化難招架　土耳其強勢受讓抵玩

歐國外D組上演搶分戰，土耳其主場硬撼克羅地亞。土耳其首仗作客反勝阿美尼亞，士氣大振，返到「大鱷球場」迎戰同組最強對手克羅地亞，肯定心存大欲，「格仔軍團」上仗畀威爾斯逼和搞到元氣大傷，匆匆再戰甚為不利，土耳其讓球主勝有計。（周三凌晨2時45分開賽）

歐國外小組前兩名出線，歐洲足協盡量每組分配兩支強隊，D組形勢則較為緊張，克羅地亞、威爾斯及土耳其3隊爭兩個位，隨着威爾斯世盃後進入換血期，土耳其定必把握機會爭取出線，今仗對住同組最強對手克羅地亞，戰意必堅，主帥根斯今次點兵新老結合，國米中場查漢奴古領軍，前鋒線有馬賽攻擊手辛基斯安達，上仗2比1反勝阿美尼亞有個好開始。

克羅地亞世盃前已經完成換班，但今屆歐國外仍保留多名老將，隊長莫迪歷唔聽皇馬勸告，堅持參加國家隊比賽，連同比列錫、杜馬高維達等3位老將，已經代表國家隊過百場次，上仗火併威爾斯，補時3分鐘失守被逼和1比1，錯失好局，接住再鬥土耳其形勢相當不利。

土耳其今仗使用呢個球場相當有名堂，呢個球場外形似一條鱷魚，入口係個血盆大口，相當有氣勢，今次特別用嚟招呼克羅地亞，加上佢哋近5仗主場4勝1和，讓球主勝博得過。

直播表

周三凌晨零時 歐國外 格魯吉亞Vs挪威

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周三2:45am 歐國外 蘇格蘭Vs西班牙

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周三2:45am 歐國外 瑞士Vs以色列

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周三2:45am 歐國外 土耳其Vs克羅地亞

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