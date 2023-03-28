港甲　大勝沙田　駿英九龍城2連勝

港甲上周日（26日）展開第22周賽事，其中聯賽「二哥」駿英九龍城與第3的沙田合演前列大戰，最終九龍城4球擊敗對手，繼續佔據第2位。

上場擊敗高力北區重拾勝軌的九龍城，今場與沙田正面交鋒。上半場戰況膠着，直到44分鐘，Rai Aryan左路傳中，張國明不慎「擺烏龍」，令九龍城半場領先1球。為球隊製造入球的 Rai Aryan下半場愈戰愈勇，先於67分鐘接應陳文輝傳送後，左路勁射破網，11分鐘後，許嘉樂右路傳入中間，助攻Rai Aryan門前射入。Rai Aryan到補時階段再入1球，大演帽子戲法之餘，更幫助球隊在這場大戰中勝出，繼續力逼榜首中西區，在踢多1場下，以8分領先第3位的沙田。

中西區同日憑曾健晃，大衞巴拉及安基斯各建一功，3比1擊敗有盧康華破蛋的公民，以5分優勢領先次席的九龍城。此外，原定有1場由高力北區對佳聯元朗的賽事，但元朗足球隊在社交平台透露，因天雨影響，場地需要封場，將會改期再戰。

第22周賽果

黃大仙 2 ： 1 騰翱MG

中西區 3 ： 1 公民

南華 3 ： 0 葵青

凱景 0 ： 1 永義地產

愉園 2 ： 2 東區

駿英九龍城 4 ： 0 沙田

高力北區 對 佳聯元朗（改期）