男女港隊齊戰香港七欖　李念殷：主場觀眾是動力

今屆「香港國際七人欖球賽」增設女子組賽事，意味著香港男、女子隊將首次同場爭標。隊長李念殷（Melody）表示意義重大：「大家很興奮，可以和男生一同亮相大球場，又可以對上世巡賽球隊。」

香港首度舉辦女子世界系列賽分站，港隊持「外卡」參加，將與11支世界頂尖球隊角逐冠軍，大軍名單今日（28日）出爐，包括高香慧、李念殷、歐陽倩怡、陳穎、陳楚琪、何維銨、藍嘉敏、謝詠翹、韋諾蒔，以及新人米奇拉巴達莎、林芷欣和奧亞娜。翼鋒莊嘉欣因去年底亞巡賽左肩脫臼，未及復出。「嘉欣缺陣的確有影響，但我們有三個新人，她們身型不俗，兼具速度和靈活性，期待打出水準。」Melody說。

港隊與「All Blacks」新西蘭、新拿大和英國同處A組，她表示會做好自己：「我們把目標放在表現，而非名次上，不論對手強弱，最重要是做好自己。」港隊身型輸蝕，她期望以速度取勝，又視主場觀眾支持為推動力：「主場有家人和朋友，加上HK Sevens氣氛特別不同，很期待出場，發揮最佳水準。」

港隊自去年11月亞巡賽後，已有4個月未曾出賽，如果今次香港七欖「地標戰」打出驚喜，相信會為出戰4月南非舉行的挑戰者系列賽及9月杭州亞運注入強心針。