香港男子七欖隊公布決選名單　姚錦成喜見華將獲信任

年度盛事香港國際七人欖球賽周五（31日）於香港大球場揭幕，香港男、女子隊周二（28日）公布決選13人名單。男隊主力李卡度因傷避戰，姚錦成直言可惜，但喜見有其他華將獲得教練信任。今屆賽事港隊捲土重來，小組賽將挑戰法國、英國和烏拉圭，阿成期待最後一次在大球場比賽，能為球迷帶來最好的表現。

今屆香港男子七欖隊續由禾獲特、姚錦成、韋兆新等經驗之將領軍，上屆首度入選的麥季聰和23歲「入球機器」丹馬克亦再度獲召，26歲的史戴爾斯則首度入選。隊長禾獲特喜見有更多年輕球員入選，相信連串世界大賽有助備戰亞運：「半年內兩個香港七欖，球員都相當興奮，期待挑戰世界級強隊，測試訓練成果。這些大賽對於我們準備亞運很有幫助，年輕球員可以吸取更多經驗。」

上屆香港隊5戰告負，今屆港隊將與溫哥華站亞軍法國、英國和烏拉圭於B組爭出線，禾獲特表示3個對手均不易應付，港隊會盡力爭勝：「去年我們上了寶貴一課，要記住每一個比賽細節都好重要，因為一旦出現小小失誤，其他隊就會懲罰我們。法國是上站亞軍，他們是世界頂尖的球隊，烏拉圭的排名是3隊之中最低，我們將挑戰他們，希望帶來勝利。」

傳接鋒李卡度（Cado）因傷避戰，禾獲特大嘆可惜：「Cado受傷對球隊是重大損失，他擁有球隊需要的大賽經驗。」姚錦成表示，明白李卡度會感到失落，這段時間會給予他支持：「球員受傷是我最不想見到的事，特別他傷及神經，未知何時才能正式復出時間，這種無限等待更加令人煎熬，對他的心態是一大考驗，所以我們都不斷支持他。過去7、8年香港七欖我都和Cado一起參加，今年『MK』（麥季聰）和我合作，換個角度好開心香港隊還有其他華將可以獲得教練信任，這是我今屆最開心見到的事。」

姚錦成確認今次是最後一次出戰「香港七欖」，他表示能在香港大球場和球迷「告別」很有意義：「相信所有香港人都覺得在大球場打球是一件光榮的事，大球場對於運動員就像一種象徵，可能因為香港只有大比賽才在大球場舉行，來到這裡比賽就要交出高水準表現，我是這樣想的。」

中國香港男子七人欖球代表隊決選名單：

禾獲特（隊長）、拜恩塞巴、蔡紀駿、丹馬克、靴貝特、麥堅力、麥堅力韋斯、麥古洛、麥季聰、虎拿東尼、史戴爾斯、韋兆新、姚錦成