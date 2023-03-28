換血成功！惡客西班牙反轉蘇格蘭

3屆歐國盃冠軍西班牙新時代正式展開！今屆外圍賽A組首仗3比0大破挪威後，今仗作客蘇格蘭將力爭2連勝，西班牙新帥富安迪首次領軍表現對辦，一眾新入選球員有極佳狀態同鬥心，整體實力遠勝粗枝大葉嘅蘇格蘭，正常發揮嘅話穩開「客勝」。（周三凌晨2時45分開賽）

西班牙自卡塔爾世盃失利後，新帥富安迪立即進行大換血，世盃失意大軍只保留11個球員，15張新面孔大部分都係狀態為先，西甲射手榜榜首嘅祖斯奴，上仗對挪威以32歲高齡作出處子戰，後備上陣即攻入兩球，證明入選球員都處於巔峰狀態，表現自然有保證。

近6仗作客5勝1和

進入重建期嘅西班牙，各入選球員都有機會展示自己實力，新人巴迪、耶利米賓奴等均有落場，祖斯奴、伊亞高艾斯巴斯、拿祖費南迪斯等老將同樣獲得重生機會，富安迪以表現為先嘅用人準則，無論新人定老將都要搏命表現自己，為球隊注入動力。西班牙作客成績優異，近6仗作客有5勝1和，值得信賴。

查阿當斯因傷退隊

蘇格蘭喺上屆歐國聯升上A級聯賽，今屆歐國外已確保附加賽資格，領隊奇勒會繼續試用唔同球員，佢哋上仗主場3比0大勝弱旅塞浦路斯，不過2球係到最後3分鐘先入，全場未見絕對優勢，而且首席前鋒查阿當斯因小腿受傷退隊，今仗挑戰頂尖西班牙難逃一敗。