香港隊　遠赴馬來西亞　球迷望發揮第12人威力

香港足球代表隊周二（28日）作客蘇丹依布拉欣球場面對馬來西亞。不少港隊球迷就遠道而來，親身到當地為代表隊打氣，有球迷就認為疫情過後，終於可以出外撐港隊感開心，直言不論表球隊現如何，都會發揮「第12人」威力，為代表隊吶喊助威。

港隊今次作客赴位於新山的蘇丹依布拉欣球場，挑戰馬來西亞，吸引不少港隊球迷到當地睇波打氣。逾20名港隊球迷身穿紅色主場球衣，按賽會要求在球場外集合，期間並不忘與主隊球迷拍照留念。球迷黎小姐就對疫情過後，能夠再到外地看港隊比賽非常難得：「疫情係令大家唔可以外遊，無論友賽或之前『亞洲盃』外圍賽，都好難去支持，希望越嚟越多人去，打氣聲可以越大，有畫面有聲音，繼續更多人關注本地足球。」

她續指無論港隊表現如何，都會繼續「盲撐」：「佢哋（港隊球員）着起港隊波衫，代表香港隊，我都着住港隊波衫，代表香港球迷，身體力行撐港隊，冇諗賽果。」現場有資深港隊球迷「恆仔」，剛剛於新加坡看畢港隊U22在「魚尾獅盃」的比賽後，趕到新山支持大港腳。賽前有余在言及劉家喬兩位港隊U22成員，獲補選入大港腳應付今場對馬來西亞的友賽，「恆仔」表示看過兩人在「魚尾獅盃」的表現後，都期待他們能在今場國際A級別友賽的表現。