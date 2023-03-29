香港隊　友賽兩球不敵馬來西亞

【記者林卓臻馬來西亞直擊】香港足球代表隊周二（28日）作客蘇丹依布拉欣體育場，與馬來西亞正面交鋒，最終港隊上半場兩度被對方攻破大門，以0比2落敗。

港隊今場派出葉鴻輝把守大門，勞列斯及李毅凱扼守中路，黃洋，鞠盈智及胡晉銘組成中場鐵三角，支援艾華，孫銘謙及潘沛軒，黃威及陳肇鈞先列後備。至於馬來西亞，拉尼負責控制中場，阿克耶聯同費沙包辦兩翼側擊，陸伊騰在前線擔正爭取入球。

4分鐘，勞烈斯接應角球頭槌攻門中柱，幾乎為港隊先開紀錄。隨後馬來西亞搶回較多控球，16分鐘，費沙禁區頂附近起腳，未能命中目標。2分鐘後，馬來西亞成功搶截港隊後場腳下球，費沙橫傳予阿克耶射成1比0。26分鐘，艾華右路傳中，孫銘謙頂斜。3分鐘後，孫銘謙射地波，被夏斯美接實。35分鐘，潘沛軒搶去馬來西亞傳送後長驅直進，起腳僅柱邊出界。6分鐘後，馬來西亞快速反擊，費沙禁區扣過李毅凱後射入遠柱，助主隊領先兩球完上半場。

主隊換邊後繼續佔據優勢，55分鐘，費沙接應傳送後起腳柱邊出界。港隊到下半場中段換入陳肇鈞及羅梓駿等人，嘗試改善中前場活力。61分鐘，陳肇鈞禁區內勁射中網側。之後港隊眼見遲遲未能取得入球，再於81分鐘調入黃皓雋，提升進攻速度，這位年輕球員於86分鐘施射，被夏斯美撲出。88分鐘，顏卓彬開出罰球，勞烈斯施展頭槌頂高，最終港隊輸0比2完場，繼去年6月友賽，再次被馬來西亞擊敗。