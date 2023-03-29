香港隊　再負馬來西亞　黃洋：表現比上次進步

香港足球代表隊周二（28日）以0比2作客不敵馬來西亞，雖然繼去年之後，再以同樣比數不敵同一對手，但兩次都有份出戰的黃洋及茹子楠，皆認為港隊表現有進步。至於首次擔正的潘沛軒，則感恩獲安排踢足全場，並認為今場賽事令自己認識到不足之處，希望日後能向丹恩奴域等隊友「偷帥」，苦練埋門。

港隊繼去年6月之後，再以同樣比數作客不敵馬來西亞，惟港隊今場形勢上明顯更為主動，兩次都以正選身分出戰的黃洋，就認為今次球隊表現有改善：「睇到比賽過程同表現，同馬來西亞嘅距離係近咗，希望每次友賽都有少少進步。」港隊今場兩個失球都出現在上半場，黃洋認為有需要吸收經驗：「今次嘅失波係我哋未做到平時教練要求我哋要做嘅嘢，呢樣嘢球員係要吸收經驗，兩個失波都唔啱我哋踢嘅風格，如果可以先做好防守，下一步就係提升我哋埋門嘅能力。」

同樣於兩次友賽都有份披甲的茹子楠，則指出球隊無論在控球、逼搶或製造機會方面，都比上次與馬來西亞交手做得更好，並認為這些進步源於球員信心有所提升：「我哋都跟咗安帥都大半年，慢慢都熟悉佢嘅踢法，多咗比賽經驗，自然多咗信心。」

由於主力前鋒安永佳退隊，安帥今場起用「土炮」潘沛軒擔任箭頭。繼上周在主場球迷面前上演地標戰之後，這位22歲新晉大港腳今場更首次為港隊擔正，兼踢足全場，他承認一切來得非常突然：「一開頭自己諗住只係嚟學下嘢，以為冇機會出場，或者只係出得好少，多咗機會自己就要好好把握。」

港隊今場繼續執行前場逼搶戰術，當中「潘沛」就靠積極跑動，頻頻對馬來西亞後防施壓，更因此博得具威脅埋門機會，對於上半場未能將單刀機會轉化成入球，他也表示非常失望：「今場係好可惜，如果嗰球單刀入咗，戰果可能會好唔同。」今季在傑志多數出任翼鋒的「潘沛」，表示不介意踢自己並不擅長的位置：「證明到畀教練睇可以踢更多位置，先會有更多上陣機會。」他提到希望向傑志隊友丹恩奴域學習，提升埋門能力。