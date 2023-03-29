麥湯米尼轟入2球　蘇格蘭爆冷擊敗西班牙

今輪歐國盃外圍賽壓軸1日賽事掀起高潮，周三(29日)凌晨A組爆大冷，蘇格蘭主場以2比0擊敗3屆盟主西班牙，相隔39年後再次贏「鬥牛兵團」。效力曼聯嘅中場麥湯米尼做主角，包辦2個入球，連續2場歐國外梅開二度，竟然可以同葡萄牙神鋒C朗睇齊，以4個入球並列歐國外射手榜第2位，令人刮目相看。

蘇格蘭過去6屆歐國盃只有上屆打入決賽周，並且3戰不勝分組賽出局，今仗被睇低一線，但卻交出驚喜表現，開波7分鐘就打開紀錄，「雙紅」合作，效力利物浦嘅左閘安德魯羅拔臣傳中，麥湯米尼冷靜射入。蘇格蘭士氣大振，放膽進攻，賴恩基士堤起腳僅貼柱出界。

西班牙企穩陣腳後，搶番唔少攻勢，包括祖斯奴近門頭槌勁頂中楣彈出，洛迪卡斯簡迪迎頂角球，僅越楣而去，柏度樸路遠射被蘇格蘭門將安格斯根恩托出底線。

西班牙久攻不下，換邊後再次失守，51分鐘被麥湯米尼射成2比0，爆出5.7倍主W。麥湯米尼繼上仗歐國外對塞浦路斯，後備上陣梅開二度之後，今仗又起孖，成為自1984年11月嘅莫莊士東後，首位單場射入西班牙2球嘅蘇格蘭球員，當年蘇格蘭贏3比1，加上1957年贏4比2，換言之今次係蘇格蘭國家隊史上第3次擊敗西班牙。

26歲嘅防守中場麥湯米尼突然變身射手，今屆歐國外已有4球進帳，同C朗並列射手榜第2位，僅少過丹麥前鋒賀蘭特1球。蘇格蘭成為A組唯一一支2戰2勝球隊，力壓西班牙排榜首，為爭出線打下良好基礎。