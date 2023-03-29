蘇格蘭上次贏西班牙　杜格利殊有波入

蘇格蘭繼1984年11月世界盃外圍賽之後，終於再次嘗試到贏西班牙嘅滋味，39年前該場經典戰役，蘇格蘭名宿杜格利殊都有份踢，並射入1球，協助蘇格蘭贏3比1，其後亦獲得出線權，今仗屠「牛」成功，對於蘇格蘭意義重大，為爭出線打下一支強心針。

上年紀70至80年代，屬於蘇格蘭黃金時代，包括擁有球隊史上最偉大球員之一嘅杜格利殊，佢球員時代效力過些路迪、利物浦，包括協助紅軍奪得6次聯賽及3次歐冠盃(歐聯前身)冠軍，亦係蘇格蘭國家隊史上最多上陣次數球員，達到102次，射入30球，同丹尼士羅並列蘇格蘭入球王。

1984年11月世界盃外圍賽，蘇格蘭主場對西班牙，蘇軍擁有杜格利殊、桑拿士等名將，以3比1擊敗西班牙，莫莊士東梅開二度，杜格利殊貢獻1球。蘇格蘭相隔39年再贏西班牙，加上麥湯米尼重演莫莊士東起孖一幕，令人諗番當年光輝歲月。

事實上，蘇格蘭之前僅有2次贏西班牙，分別係1957年及1984年世界盃外圍賽，球隊該2屆外圍賽最終都出線，所以今仗歐國外擊敗「鬥牛兵團」，成為蘇格蘭出線好兆頭。