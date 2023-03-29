魔迷獻計：麥湯米尼代替韋格賀斯踢前鋒

麥湯米尼近2場歐國盃外圍賽突然變身射手，合共轟入4球，同葡萄牙嘅前紅魔鬼隊友C朗睇齊，曼聯球迷見到呢位以往甚少入波嘅防守中場「鐵樹開花」，忽發奇想紛紛喺網上向紅魔鬼領隊坦哈格獻計，認為可以用麥湯米尼取代長期啞火嘅韋格賀斯，擔任正選前鋒，隨時有妙不可言嘅效果。

魔迷將兩人作出比較，佢哋同樣身材高大，麥湯米尼身高1米93，韋格賀斯有1米97，由於「麥湯」本身司職防守中場，擅於搶截，同「搶逼狂人」韋格賀斯一樣可以喺前場壓逼對手。

講到入球能力，兩人今季同樣為曼聯入咗2球，但麥湯米尼近期腳風順好多，近2場歐國外已有4球進帳，反觀韋格賀斯近2場歐國外為荷蘭上陣都食白果，最離譜係上仗對魚腩直布羅陀，荷蘭有50次攻門，韋格賀斯以正選踢足90分鐘，仍然冇波入，實在令人失望，難怪魔迷建議用麥湯米尼代替韋格賀斯踢前鋒。

不過，由於曼聯中場受到傷停問題影響，基斯甸艾歷臣、沙比薩有傷在身，卡斯米路停賽，坦哈格冇可能安排麥湯米尼踢前踢，佢應該會同費特出任雙防中，出戰4月2日晚英超作客紐卡素。