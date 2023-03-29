世錦外下周開打　亨特利首圈即遇前妻外甥

世界桌球錦標賽將於4月上演，幾位球壇名宿包括7屆世界冠軍「桌球皇帝」亨特利、6屆世界亞軍「白旋風」韋德及前世界冠軍杜赫迪將亮相外圍賽，而三位港將包括傅家俊、李俊威及吳安儀也會爭逐，傅家俊更有機會於次圈遇上「白旋風」。

世錦賽外圍賽將於4月3至12日在英國謝菲爾德舉行，128位球手將爭逐16個躋身正賽的席位，多位名將都要透過外圍賽爭取踏入克魯斯堡劇院（正賽舉辦地方）的球壇聖殿。大會周二進行抽籤，54歲的亨特利將在首圈面對外甥兼新星卡希爾，充滿話題性，亨特利自從退役8年後復出球壇，最希望就是可以重踏克魯斯堡劇院出戰世錦賽，不過他復出的3個賽季表現不理想，今次外圍賽更碰上前妻的姨甥仔，備受矚目，目前世界排名96位的卡希爾4年前曾於世錦賽首圈淘汰奧蘇里雲，而幾個月前亦曾在全英錦標賽篤走4屆世界冠軍沙比，狀態甚勇；反觀亨特利今季未有贏波紀錄。

至於香港的傅家俊首圈將面對奧當尼（MARTIN O'DONNELL），如果順利闖關則會遇上「白旋風」韋德，將會是另一個焦點。另兩名港將「四眼CUE后」吳安儀將首圈面對賀治，而李俊威則迎戰希堅臣；特別一提是前世界冠軍杜赫迪會對住12屆女子世界冠軍伊雲絲，今屆的世青賽冠軍16歲梅迪(Stan Moody)也入圍爭逐。世錦賽正賽將於4月15日至5月1日在克魯斯堡劇院上演。