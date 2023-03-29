迪布尼2傳1射　比利時力挫德國

周三(29日)凌晨上演咗1場國際熱身賽好戲，兩支勁旅交鋒，成為奇雲迪布尼個人表演舞台，佢貢獻2次助攻及射入1球，協助比利時作客以3比2擊敗德國，以最佳狀態為曼城迎戰英超鬥利物浦。

德國身為2024年歐國盃主辦國，唔需要踢外圍賽，惟有用熱身賽試陣，上仗以2比0擊敗秘魯，但今仗遇上勁敵比利時，立即陷入劣勢。開賽僅6分鐘，奇雲迪布尼妙傳畀恩歷克卡拉斯高射入，為比利時打開紀錄。

僅過3分鐘，奇雲迪布尼傳畀盧卡古單刀射成2比0，呢位國際米蘭前鋒近2場國際賽合共射入4球。上半場末段，盧卡古由功臣變罪人，喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，富克洛主射入網，呢位30歲前鋒近4次為德國上陣射入5球。

換邊之後，奇雲迪布尼自己都入番1球，將紀錄拉開至3比1，就算德國由基拿比入波追至2比3，都難逃一敗。

奇雲迪布尼今仗演出神勇，曼城領隊哥迪奧拿一定最開心，因為「藍月亮」將於4月1日晚英超主場對利物浦，奇雲迪布尼勢必成為對手心腹大患。