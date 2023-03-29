香港高球公開賽11月回歸　許龍一主場出擊

許龍一於過去的周日的表現令香港體壇興奮。(相片由公關提供)

因疫情停辦3年的「香港高爾夫球公開賽」，已落實於今年11月9至12日在香港哥爾夫球會的粉嶺球場上演，獎事總獎金高達200萬美元，而剛於周日在「國際都會高爾夫球錦標賽」奪冠的港將許龍一屆時將會再次主場出擊，力爭佳績。

「香港高爾夫球公開賽」是亞洲職業高爾夫球巡迴賽（亞巡賽）其中一個最具代表性且最歷史悠久的賽事，也是香港最具歷史的職業體育盛事，由於疫情關係上屆「香港高爾夫球公開賽」已是2020年1月，時隔38個月再次回歸，並於今年底於粉嶺球場內的複合球場舉行，將吸引一眾國際名將來港爭逐。

在過去周日，粉嶺球場成為香港體壇焦點，許龍一奪得由香港哥爾夫球會呈獻的「國際都會高爾夫球錦標賽」冠軍，成為首位香港球手勇奪亞巡賽冠軍。而這位22歲新星作為香港哥爾夫球會大使，令賽事意義特別重大。

應屆冠軍澳洲的奧爾斯比（Wade Ormsby）也期待來港爭取衞冕，他在今年2月舉行的「泰國國際系列賽」中取勝，目前高踞亞巡賽獎金榜第三位，他同時也是 2017年度的賽事冠軍。現年42歲的奧爾斯比表示，今年的目標在於參加一共10場的國際系列賽事，以冀可重返LIV高爾夫聯賽，他說：「香港是我的福地，我很期待能夠在此再次參賽！」

澳洲球手在「香港高爾夫球公開賽」上取得驕人的成績，冠軍數目比其他任何國家及地區更多，當中包括高爾夫球名宿諾曼、湯臣、拿高和亨特。亨特擁有10場亞巡賽冠軍之多，是亞巡賽擁有奪冠數量最多排名的並列第三位。至於歷屆冠軍也不乏球星級的大滿貫得主，包括北愛爾蘭的麥艾萊、英格蘭的羅斯、愛爾蘭的夏靈頓、西班牙的奧拉沙寶、德國的蘭格、威爾斯的胡士南以及美國的莫迪等。

「香港高爾夫球公開賽」於1959年首次舉辦，每一屆都於香港哥爾夫球會的粉嶺球場舉行，多年來已成為亞巡賽中舉足輕重的賽事。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「『香港高爾夫球公開賽』多年來吸引了不少來自世界各地的優秀球員參加，令我們一直引以為傲，在這方面跟亞巡國際系列賽事理念相同。亞巡國際系列賽事憑藉擴大了的參賽準則，提升了對全球頂尖職業球員的吸引力，勢必令『香港高爾夫球公開賽』如虎添翼。」

國際系列賽事主管辛格（Rahul Singh）表示：「國際系列賽是一項令人興奮的新賽事項目，而國際系列賽能與『香港高爾夫球公開賽』和香港哥爾夫球會等歷史悠久的賽事及場地掛鉤，是此系列賽事取得成功的關鍵之一。」

他補充：「國際系列賽為球手帶來改寫職業生涯的契機，排名首32名的球手將獲得參加 LIV高爾夫推進賽（LIV Promotions Event）的資格，而球手在作為賽季煞科戰的『香港高爾夫球公開賽』的表現 ，將對他們的排名有舉足輕重的影響。」國際系列賽於去年由 LIV高爾夫注資亞巡賽創立，本賽季已分別在中東和泰國舉行了3場賽事，下一場比賽定4月在越南舉行。

亞巡賽專員兼行政總裁唐籌民（Cho Minn Thant）表示：「『香港高爾夫球公開賽』回歸和成為國際系列賽事的其中一站是非常令人興奮的發展。國際系列賽事2023年度賽季已揭開了成功的序幕，『香港高爾夫球公開賽』將令競爭更力熾熱。我非常感謝香港高爾夫球總會和香港哥爾夫球會的支持，我相信在11月舉辦的『香港高爾夫球公開賽』將成為全球津津樂道的一項盛事。」