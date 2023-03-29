【有片】A山彎入角球　門將反應似打假波

周二(28日)國際熱身賽，智利主場對巴拉圭，出現一個罕見入波，智利球星阿歷斯山齊士(A山)補時開出角球，原本冇威脅，但巴拉圭門將安東尼施華「夢遊球場」，接唔到波之餘，更用手臂將皮球撞入網，被指疑似打假波「博輸」。

智利由保羅戴亞斯入波打開紀錄，巴拉圭之後連入2球反超前，下半場開波，阿歷斯山齊士立即後備上陣，呢位曾經效力巴塞隆拿、阿仙奴、曼聯等球會嘅34歲老將果然有級數，喺76分鐘射入為智利扳平2比2。

踢到補時，全場最關鍵一幕出現，阿歷斯山齊士開出角球，皮球去勢貼門，冇力度亦冇高度，巴拉圭門將安東尼施華理應可以輕鬆接實，但佢卻有所猶豫，想接同唔接之間，最終竟然用手臂撞個波入網，就造智利絕殺贏3比2。由於安東尼施華當時撲救動作，比較唔尋常，難怪網民懷疑佢打假波。

此外，今場雖然係熱身賽，但場面火爆，雙方各有1位球員攞紅牌被逐。