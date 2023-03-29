艾卡華斯殺入邁阿密賽八強　前美網冠軍嚴重受傷

網球一哥艾卡華斯今日（29日）在邁阿密公開賽，以直落兩盤淘汰東道主球手Tommy Paul，殺入8強。

艾卡華斯上周在印第安韋爾斯掄元，重返世界第一，轉赴邁阿密狀態不減，首兩圈輕取Facundo Bagnis和Dusan Lajovic，迎來東道主球手Tommy Paul。這個19歲的西班牙球王掌控大局，僅花1小時36分鐘，以6：4、6：4擊敗對手，晉級8強，將對上美國一哥富斯。

「我看過頗多富斯的比賽，對他有一定認識，但我從未與他交手，情況有點棘手。」艾卡華斯未敢輕敵，他又透露腳傷完全康復：「那已成過去，我現在很健康，完全沒想腳傷的事，只想發揮100%的水準。」艾卡華斯今季累積17勝1負，將力爭成為橫掃「陽光雙賽」（邁阿密及印第安韋爾斯賽）的最年輕球手。

女單方面，前美網冠軍、加拿大球星Bianca Andreescu比賽期間，左腳踝嚴重扭傷，倒地痛苦尖叫，最終被迫退賽，把8強席位讓給俄羅斯的Ekaterina Alexandrova。她賽後寫道：「醒來時腳上戴著支架，有人知道發生什麼事嗎？這是我經歷過最痛苦的，只能祈禱不要太嚴重。」