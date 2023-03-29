香港7欖周五「欖」埋身！各隊長先禮後兵

香港國際七人欖球賽周五起一連三日在香港大球場上演，繼去年11月一場特別版的「七欖」在疫情中復辦後，今年全城欖球迷終於可以在零社交距離限制下盡情享受賽事。今屆賽事乃「滙豐世界七人欖球系列賽」2022/23賽季的其中一站，共有16支男子球隊和12支女子球隊同場爭標。周五的開幕戰預計有逾35000名觀眾入場，香港大球場肯定再次大放異彩。

今屆香港國際七人欖球賽是香港史上首次同步在香港大球場舉行男女子比賽，此突破將為這項全球最大型的體育盛事增添更多精彩時刻。去年11月，「滙豐世界七人欖球系列賽」衛冕冠軍澳洲隊終於打破了34年以來的香港站冠軍荒，澳洲主帥文尼迪（John Manenti）表示，那場以20:17戰勝斐濟的決賽終身難忘。

文尼迪說：「香港站是最大型的一站，能夠在香港站擊敗斐濟更是難得。去年11月的賽事是一個難忘的經歷。我們很期待再次來港參賽，希望可以再下一城。我對球員們說，一個賽季出現兩次香港站的機會可一不可再，所以我們更應該全力以赴，為球隊創造歷史，連取兩個香港站冠軍。」澳洲與美國、西班牙和日本同處C組。而A組則有頭號種子的阿根廷，與斐濟、薩摩亞和加拿大同組，他們期望挾著強勢贏取首個香港站冠軍，佔領系列賽榜首的新西蘭同樣表現出色，在整個賽季已贏了三站冠軍，他們將與愛爾蘭、肯亞和南非同處D組。

深受本地球迷熱愛的東道主中國香港將在B組與法國、英國和烏拉圭對戰。港隊隊長禾獲特（Max Woodward）對球隊在11月比賽時的勇敢表現仍歷歷在目，加上今仗的球隊陣容令他信心大增。禾獲特表示：「這是我職業生涯中最具競爭力的球隊陣容。11月是一場振奮人心的比賽，場內的歡呼聲和香港球迷的擁戴都為新加入的球員注滿力量。我們必須以更冷靜和清晰的頭腦迎接挑戰，但11月的賽事增強了我們的信心，我相信今次球隊也不會令人失望。」

女子賽的競爭同樣激烈，新西蘭和澳洲並駕齊驅，誓要搶下香港站冠軍。東道主香港被編入A組，受到系列賽榜首新西蘭、英國和加拿大的挑戰，而英國和加拿大都渴望獲得奧運會的參賽資格。B組有澳洲、斐濟、愛爾蘭和巴西，而C組則有美國、法國、日本和西班牙。

今個週末，傳統由香港小型欖球和青少年欖球隊組成的香港國際七人欖球賽大巡遊將再次上演。兩位男子港隊成員史戴爾斯（Hugo Stiles）和蔡紀駿（James Christie）在15年前首次踏足大球場參加U9組別的比賽，現在再雙雙成為港隊正選球員首登香港國際七人欖球賽，「七欖」週末對年輕一代的影響顯而易見。

今年，香港女球員首次踏上大球場舞台，這對場內的年輕一代亦會產生正面影響，首次登場的謝詠翹表示：「我們正在向年輕女孩展示欖球運動的可能性。這項運動正在發展之餘，機會也不停增加。現在，我們可以與最頂尖的球隊在最有氣氛的香港大球場較量。希望他們可以看到欖球運動也是充滿未來。」

隨著告別口罩和歡顏再現，舉世知名的「七欖」氣氛亦迅速歸位。香港商界的賓客款待服務和活動亦已回復，香港大球場的廂房等接待空間已接近售罄。而海外門票需求已逐步回復至疫情前水平。目前海外門票銷量佔公開發售的20%，說明香港已再現亞洲國際都會的光芒。

少量門票仍在發售。成人三日門票港幣1950元和12歲及以下的兒童三日門票港幣950元。如欲購票，可透過欖總官方售票平台購買：www.tickets.hkrugby.com。