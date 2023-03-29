英超轉彎入直路　冠軍二龍爭珠

今季英超去到轉彎入直路階段，無論係爭標、搶歐聯入場券定護級都相當激烈，其中榜首阿仙奴同曼城繼續二龍爭珠局面，「兵工廠」4月尾迎來「魔鬼賽程」，不過「藍月亮」亦要3線作戰，究竟哥迪奧拿同阿迪達兩師徒邊個可以笑到最後，隨時要鍊到尾！

阿仙奴現時踢多一場下，拋離次席「藍月亮」8分，表面睇優勢明顯，不過佢哋餘下10輪聯賽可謂惡戰連場，最甘係4月尾至5月頭，要連鬥曼城、車路士同紐卡素幾支前列球隊，包括作客曼城嘅「天王山之戰」。但要留意，阿仙奴喺呢個「魔鬼賽期」之前，會先對列斯聯、利物浦、韋斯咸及修咸頓，比較易應付，如果能盡搶分數，壓力就落晒喺曼城身上。

藍月亮3線作戰蝕章

曼城雖然有打少一場優勢，但剩番11輪聯賽，亦要出戰利物浦、阿仙奴及車路士等硬仗。更重要一點係，「藍月亮」仲要英超、歐聯及英足盃3線作戰，其中歐聯8強抽中另一奪標熱門拜仁慕尼黑，極之惡踢，相比起只剩下聯賽戰線嘅阿仙奴，單係體能方面已經輸蝕，加上曼城今季聯賽演出冇以往咁穩陣，偶然會出現意外失分情況，若果阿仙奴Keep住個氣勢同一直拉開分數，曼城隨時會作出取捨，畢竟佢哋對歐聯冠軍更加趨之若鶩。

兵工廠飢渴感十足

阿仙奴自從2004年不敗奪冠後，19年來從未再嘗稱霸英超，今季難得踢出近年罕見佳績，絕對係千載難逢嘅良機。雖然論球會資源、人腳甚至領隊功力，「兵工廠」未必及得上對手，但論飢渴感則遠勝近5季4度封王嘅「藍月亮」，1.5倍奪冠賠率熱得有道理。

阿仙奴餘下聯賽賽程

1/4 主場 Vs 列斯聯

9/4 作客 Vs 利物浦

16/4 作客 Vs 韋斯咸

22/4 主場 Vs 修咸頓

27/4 作客 Vs 曼城

30/4 主場 Vs 車路士

7/5 作客 Vs 紐卡素

13/5 主場 Vs 白禮頓

20/5 作客 Vs 諾定咸森林

28/5 主場 Vs 狼隊

曼城餘下聯賽賽程

1/4 主場 Vs 利物浦

9/4 作客 Vs 修咸頓

16/4 主場 Vs 李斯特城

23/4 作客 Vs 白禮頓

27/4 主場 Vs 阿仙奴

30/4 作客 Vs 富咸

4/5 主場 Vs 韋斯咸

7/5 主場 Vs 列斯聯

13/5 作客 Vs 愛華頓頓

20/5 主場 Vs 車路士

28/5 作客 Vs 賓福特

前4一樣咁激5隊搶2個位

除咗爭標，今季英超前4之爭亦夠晒激，阿仙奴同曼城基本上走唔甩，剩番兩個位由5隊爭奪。曼聯同熱刺分數上雖然領先，但就各有隱憂，紐卡素、利物浦甚至白禮頓隨時後來居上。

3哥曼聯今季捧走英聯盃，亦打入歐霸盃8強及英足盃4強，4條戰線都仲有得爭冠，但就搞到賽程非常緊密，踢到腳仔軟，分分鐘後勁不繼，能否保住前4，就要睇領隊坦哈格如何調配兵力。目前排第4嘅熱刺，領先第5位紐卡素2分，不過踢多對方兩場，實際上毫無優勢，加上球隊經歷地震，主帥干地剛被炒，季尾崩潰絕不出奇。至於另一「Big 6」利物浦今季時好時壞令人失望，能否殺入前4，好睇未來3場鬥曼城、車路士同阿仙奴嘅戰果，若然捱得過呢段「地獄賽程」，前途就相對光明。

奇兵白禮頓踢得少有着數

另外兩支奇兵，紐卡素聯賽兩連勝重拾勇態，加上依家專注爭前4，目標夠晒清晰，下仗惡鬥曼聯屬關鍵一戰。而今季演出大獲好評嘅白禮頓，比其他前列球隊踢少1至3場，王牌三笘薰大熟大勇下，有力創造奇迹。

護級亂晒龍9隊僅差4分

今季英超護級形勢前所未有咁緊湊，由第12位嘅水晶宮到包尾嘅修咸頓，9隊波得4分差距，近半聯賽榜球隊捲入呢場巨型降班漩渦！

為避免降班，9支護級隊有6隊曾於季中換帥，包括愛華頓搵戴治執教、狼隊請盧比迪古救亡、列斯聯叫查維加西亞接手等，新鮮滾熱辣就有鶴臣復出回巢拯救水晶宮。至於韋斯咸領隊莫耶斯同李斯特城主帥羅渣士，雖然暫時安全，但都飽受壓力，未來每仗都係生死戰，季尾隨時再有人落鑊。

煞科日「最後審判」

現時包尾嘅修咸頓餘下10輪仲要對阿仙奴、曼城、利物浦同紐卡素，形勢最危，至於最多球迷關心嘅愛華頓同李斯特城，首要目標係解決入波能力；韋斯咸仲要分心歐協聯，隨時兩頭唔到岸。睇番賽程9支護級球隊當中，有6隊會喺煞科戰互撼，屆時真係上演「最後審判」。