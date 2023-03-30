熱刺亂上加亂！總監被停職 新帥計劃擱置

英超勁旅熱刺近期立立亂，名牌領隊干地因公開炮轟球員被炒魷後，負責物色新帥嘅總監柏拉迪斯，周三(29日)又被國際足協禁止執行職務，將佢年初因意甲「造數門」被停職30個月嘅禁令全球化。熱刺本來急於請新領隊重建，估唔到依家連負責請領隊嘅人都要重新搵過。

熱刺喺2021年夏天請到前祖雲達斯高層柏拉迪斯出任總監，並成功遊說干地執教兼「意甲化」，不過柏拉迪斯今年初喺祖雲達斯嘅「造假數風波」入面被判罪，禁止喺意大利執行足球職務30個月，但國際足協周三宣布，呢個禁賽令將會延伸至全球執行，意味柏拉迪斯未來2年半都唔可以喺球圈工作。

最尷尬嘅係，柏拉迪斯周二(28日)先接受熱刺專訪，解釋炒干地係「正確決定」同埋嚟緊發展，熱刺就發聲明表示，佢哋已緊急去信國際足協，要求解釋今次判令嘅執行詳情，並澄清柏拉迪斯做最新訪問嗰陣，球會仍未收到有關判令嘅消息。

英國傳媒報道，熱刺本來已定出新帥候選名單，拿高斯文、普捷天奴、加斯拿、迪薩比同馬高施華係5大目標，柏拉迪斯會決定新領隊人選同進行斟介，但依家請人計劃全面暫停，熱刺甚至計劃要先請新總監接替柏拉迪斯，盛傳基達菲總監柏尼斯有機會回巢幫手，英國《每日郵報》指熱刺主席利維亦唔排除會親自手處理事務。