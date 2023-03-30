港超聯　傑志基爾頓膺12月MVP

「2022/23球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「12月最有價值球員」由傑志進攻中場基爾頓奪得，這是基爾頓來港五個球季而來，首度當選！

傑志在12月總共有3場賽事，包括1場「足總盃」8強賽事、1場「菁英盃」分組賽及1場「高級組銀牌」4強賽事。最終，傑志在這3場賽事，但傑志並沒有放軟手腳，三場賽事合共攻入14球，兩場盃賽都贏波晉級。

司職進攻中場的基爾頓，在12月的3場賽事中均正選上陣，除了12月18日的「菁英盃」分組賽沒有取得入球外，其餘兩場淘汰賽均有建功。其中，12月25日「高級組銀牌」4強賽事的聖誕大戰，基爾頓更梅開二度，協助傑志在該場賽事中以4比0擯走理文，率先殺入決賽。

首次獲得最有價值球員的基爾頓坦言：「這個獎項非常重要，證明我喺傑志仍然不斷進步。雖然我已經是36歲，但有信心仍然可以為傑志贏得更多錦標。」效力傑志差不多4年的基爾頓表示要向許多人道謝，包括傑志大家庭上上下下，以及自己的家人。

基爾頓補充謂在傑志很開心，效力4年奪得3個冠軍，包括在兩次聯賽及1次「菁英盃」封王，未來會繼續努力，為「藍鳥」作出貢獻。