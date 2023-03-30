杜曹接手即打冠軍前哨戰　德甲爭霸添變數

德甲近年都係畀拜仁慕尼黑所壟斷，今季就出現罕見嘅冠軍爭奪戰，上半季柏林聯同弗賴堡兩支奇兵異軍突起，可惜踏入下半季後勁不繼，嚟到最後衝刺階段，仍然係拜仁及多蒙特雙雄爭霸嘅熟悉戲碼。拜仁目前以1分落後「蜜蜂兵團」，加上日前突然易帥，種種變數下，令今季德甲王座有可能易主。

多蒙特嚟緊周日凌晨作客拜仁，絕對係今季德甲王者前哨戰。大戰前夕拜仁突然「地震」，將主帥拿高斯文炒魷，同時搵嚟前多蒙特教頭杜曹接手。杜曹嘅執教能力當然唔使懷疑，但領軍第一場波就即打爭標生死戰，所承受壓力非比尋常。

係人都知拜仁陣容喺德甲屬大超班，可惜今季多位主力長期受傷，門將紐亞季中提早收咧，今季加盟嘅沙迪奧文尼亦係剛傷愈冇耐，狀態仲未操起，加上歐聯8強要惡鬥大熱門曼城，集多項不利因素於一身，近期聯賽就先後不敵慕遜加柏及利華古遜，搞到痛失榜首席位。

拜仁成功與否，關鍵係杜曹能唔能夠短時間內令球員重拾信心，踢番最佳水平，以佢哋嘅兵多將廣，絕對有實力橫掃至季尾，難怪足智彩仍然將佢列為1.26倍頂頭大熱。

多蒙特喺呢個階段壓住拜仁，其實多少有啲意外，尤其佢哋都面對嚴重嘅傷兵問題，祖利安白蘭特、尤素法莫高高及艾迪耶美等主力，都喺最弗嘅時候受傷，依家唯有靠晒祖迪比寧咸等人頂硬上。若然多蒙特可以捱過之後兩場對拜仁同柏林聯嘅前列大戰，等一班主力復出後再做終極衝刺，或者有望打破拜仁壟斷局面。