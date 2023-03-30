王者冇懸念　意西爭前4仲好睇

相比德甲，意甲同西甲爭標形勢可謂大局已定。先講意甲方面，拿玻里依家領先次席拉素19分咁多，重奪失落33年嘅聯賽冠軍毫無懸念；至於西甲巴塞隆拿上仗喺「國家打吡」擊敗皇家馬德里後，亦拋離對方12分，重奪聯賽錦標只係時間問題，嚟緊兩個聯賽焦點，識睇嘅梗係睇前4歐聯入場券之爭。

撇開帶到甩晒轆嘅1哥拿玻里，意甲得番3個歐聯席位，基本上由拉素、國際米蘭、AC米蘭、羅馬同阿特蘭大之爭，當中以第2位嘅拉素最樂觀，除積分上有優勢外，佢哋亦唔使兼顧歐洲賽，專心一條戰線自然有着數。反觀米蘭雙雄同時打入歐聯8強，隨時顧此失彼。至於羅馬亦要出戰歐霸盃，由於歐霸冠軍可以直入歐聯分組賽，唔排除佢哋會孤注一擲，將重心放晒落歐霸，所以阿特蘭大，甚至季中被扣分嘅祖雲達斯，都有機會乘虛而入。

西甲方面，榜首雙雄巴塞同皇馬前4席位好穩陣，其餘兩席離不開馬體會、皇家蘇斯達及貝迪斯。馬體會近期演出回勇，分數上已逐漸拋開其餘兩隊，而貝迪斯形勢最為不利，不過佢哋仲有對馬體會同皇蘇兩場「6分波」，成為球隊能否後來居上嘅關鍵。