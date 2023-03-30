謝榮鍵再戰英國GT　鬥足全季

謝榮鍵(Kevin)已確定將參加2023年全個賽季的英國GT錦標賽(British GT Championship)，駕駛93號麥拿侖720S GT3 Evo戰車出賽。他將會與英國車手Chris Froggatt合作，代表Sky Tempesta Racing車隊出戰Silver-Am組別賽事。目前正積極備戰的Kevin，已準備迎接好兩星期後在Oulton Park賽道舉行的揭幕戰，此賽季首站將進行開首兩回合的比賽，本季英國GT錦標賽將合共進行9回合賽事。

Kevin過去於2022年曾參加英國GT錦標賽，同樣是跟Sky Tempesta Racing車隊及Chris Froggatt合作，彼此間已十分熟悉，為本季賽事提供很好的合作基礎。謝榮鍵2021年曾在Oulton Park賽道上取得個人首場英國GT錦標賽冠軍；之後連續兩屆(2022及2023年)澳洲巴瑟斯特12小時耐力賽(Bathurst 12 Hour)上，取得Pro-Am組別前3名登上頒獎台，足證他有著非凡速度及穩定表現。

謝榮鍵有著參加各項類型賽事經驗，能快速適應不同比賽，多年作賽經驗展示出他技藝超群的一面。經過幾年靜候，今年他將再次參加全季度比賽，目標是取得英國GT錦標賽組別名次。他亦渴望藉著與全世界最受推崇一群GT賽車手比拼，通過激烈的競爭累積更多GT賽經驗。

Sky Tempesta Racing車隊確定將以全新的麥拿侖720S GT3 Evo賽車為戰駒，由Garage 59 擔任技術伙伴一同合作，參加2023年的英國GT錦標賽。這支車隊去年已曾用此新戰車參加阿聯酋海灣12小時耐力賽(Gulf 12 Hours)，由謝榮鍵，Chris Froggatt，Edward Cheever III以及另一港將許建德出戰並奪得Pro-Am組別季軍而回。車隊對新戰車的速度十分有信心，再加上有對麥拿侖賽車有豐富經驗的Garage 59協助更是如虎添翼。Garage 59過去多年均以麥拿侖的4公升雙渦輪增壓V8引擎征戰全球並且取得成功。

93號Sky Tempesta Racing麥拿侖720S GT3 Evo戰車會披上標誌性的Sky幻彩色車花，此車定必會在賽場上奪目非常。車隊亦非常高興得到香港汽車貿易商Contempo Concept的支持，這間香港企業銷售最精緻的優質精品汽車，並且提供汽車美容和音響銷售服務。Contempo Concept的商標將會於本年賽季，在此全新的麥拿侖戰車上與謝榮鍵一同征戰。

正在努力備戰個人首個英國GT錦標賽賽季的Kevin，剛剛在英國完成賽季熱身，增加對新戰車的熟悉程度，以及在賽車模擬器上進行練習。他對賽季很有信心，希望能與隊友Chris Froggatt於賽季上有所表現。這對組合的首場英國GT錦標賽賽事，將於4月8-10日舉行。

謝榮鍵表示：「我十分期待出戰全季度的英國GT錦標賽，亦很高興再跟Sky Tempesta車隊一同參賽。我已認識隊友Chris Froggatt很久，去年我們合作的比賽很成功，所以我們都對今年的比賽有所期望，並會以登上頒獎台為目標。總括而言，我很高興能夠加入車隊，很期待比賽的來臨。」

Chris Froggatt表示：「我們對在今年的英國GT錦標賽，還有GT世界挑戰賽歐洲耐力賽上能夠使用全新的麥拿侖戰車感到很興奮。轉換新戰車作賽從來都不是容易的事，但是這部新的麥拿侖戰車給我的感覺非常好，再加上得到麥拿侖專家Garage 59提供技術支援，我們對這兩項比賽都有信心。車隊非常努力的在賽季前準備一切，我們期待能夠在這個賽季上取得成功。」