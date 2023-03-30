七欖周五大球場開鑼！香港撼法國勢掀激戰

「香港國際七人欖球賽2023」周五（31日)開始一連三日假香港大球場舉行，中午起先後上演女子及男子分組賽共20場激戰。這同時是香港男女子代表隊破天荒同時在「七欖」爭標。港隊隊長禾獲特（Max Woodward）指己隊陣容鼎盛，令他信心大增。而港欖今晚的對手法國，則於賽前鬆一鬆，周三晚拉隊入沙田馬場觀看賽馬。

今屆賽事乃「滙豐世界七人欖球系列賽」2022/23賽季的其中一站，共有16支男子球隊和12支女子球隊同場爭標。香港男子隊將在B組與法國、英國和烏拉圭對戰。港隊隊長禾獲特賽前表示：「這是我職業生涯中最具競爭力的陣容。還記得11月那場振奮人心的比賽，球迷的擁戴都為新加入的球員注滿力量。我相信今次球隊也不會令人失望。」

法國隊積極備戰之餘，周三晚亦趁賽馬日到沙田馬場觀賽，一眾猛男對現場欣賞賽馬活動顯得十分投入，期間球隊亦送上球衣予馬會行政總裁應家柏，度過了一個愉快的晚上。

另外，香港女子隊今日連戰兩場，下午2時16分先鬥新西蘭，隨後於5時52分對陣加拿大；而同組另一對手英國則於周六碰頭。