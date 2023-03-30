攻力下滑插翼難「菲」　防衛者和波追多鋪

聽朝阿甲賽事，防衛者主場迎戰沙士菲。雖然防衛者位居前列，但近況明顯回落，沙士菲作客表現麻麻，加上雙方近年碰頭經常賽和，今場直取和波。（周五早上7時開賽）

防衛者開季順風順水，自從首輪輸畀颶風隊後，一度反彈連贏4仗，殺上聯賽前列，可惜近3輪只得2和1負，包括上輪不敵CA普拉坦斯0比1。而且呢3仗聯賽防衛者只入1粒，其中已攻入5球嘅首席射手尼高拉斯費南迪斯，就成為近3仗聯賽唯一建功者，攻力下滑係球隊戰績回落嘅主因。

另一邊廂，沙士菲開咧後8輪聯賽僅得3勝，其中兩仗係近期嘅事，近況的確係略見起色，不過要留意係呢3場勝仗之中，有兩仗來自主場賽事，佢哋今季3次作客只得1勝1和1負，客場表現只屬一般，何況沙士菲喺8輪聯賽僅得兩仗保持清白之身，防守欠穩。翻查紀錄，沙士菲近年對親防衛者都處於下風，近5次碰頭從未贏過，其中近3次更加打成平手，3場比賽都係1球起、2球止，今仗作客必定有所顧忌，既然近年交鋒咁旺和波，不妨追多鋪。