利物浦正式報價比寧咸　皇馬嫌貴放棄

準備今夏重建中場嘅利物浦，盛傳近日已向多蒙特就收購祖迪比寧咸提交正式報價，報道指首份報價金額略低於1億鎊，另邊廂，另一潛在買家皇馬認為比寧咸身價過高，將放棄競逐。

據著名經紀Haydn Dodge披露：「利物浦已向多蒙特出價，改組中場係紅軍迫切需要，不過報價金額略低於1億鎊。」

多蒙特兩年前由伯明翰簽入比寧咸，報道指轉會費高達2500萬鎊，事實證明多蒙特眼光奇準，比寧咸火速上位成為中場巨星，去年卡塔爾世盃入選三獅兵團，並取得入球，被視為英格蘭未來10年領軍人物。

比寧咸同多蒙特合約到2025年，英格蘭球員身價有加乘，德國《轉會市場》估價高達1.1億歐元，利物浦近期頻頻出動謝拉特、佐敦軒達臣同阿歷山大阿諾打感情牌，利物浦甚至願意簽入比寧咸弟弟，並為其父親提供工作崗位，希望比寧咸選擇紅軍。

西班牙《阿斯報》報道，皇馬早前派代表接觸比寧咸團隊，但經評估後，認為其轉會費將不少於1.2億歐元，年薪1000萬歐元以上，對銀河艦隊嚟講成本太高，而且皇馬已擁有多位世界級中場，所以將會放棄爭奪。