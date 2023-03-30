魔咒傳到皇馬 「小雲」拒著7號

曼聯自C朗首次離隊後就有「7號魔咒」傳說，勢估唔到呢個魔咒傳到皇馬，兩位後C朗時代繼承皇馬7號球衣嘅馬里安奴戴亞斯同夏薩特，都冇好下場，近日會方打算安排新紮射手雲尼斯奧斯祖利亞改穿7號，遭「小雲」斷然拒絕！

C朗於2018年離開皇馬，其7號球衣由馬里安奴戴亞斯穿上，結果呢位前鋒好快就銷聲匿迹，後來比利時王牌夏薩特天價加盟，接手7號球衣，夏神嘅下場大家都知，加盟以來傷多過踢，今季更淪為透明人。

皇馬「老佛爺」皮里茲希望再為7號物色新主人，佢認為7號球衣有巨大商業價值，任其懸空無人穿着相當浪費，佢覺得雲尼斯奧斯祖利亞係合適人選。

不過「小雲」好清楚自己定位，佢認為自己仍未達到C朗嘅水平，仲話自己鍾意20號，但係明眼人一睇就知，佢係怕咗呢個7號魔咒，擔心一着7號就出事。

夏薩特合約仲有1年，假如無人接手7號球衣，夏神就會着住件7號直至完約，不過皇馬仲有希望，就係基利安麥巴比一旦加盟，佢將會自動成為7號新主人。