希斯基：阿聯搶分 「大」舉攻西悉

我認為今場西悉尼流浪者主場硬撼阿德萊德聯的聯賽，將會對今季爭標形勢帶來重大影響。

雙方上次於2月碰頭，以4比4的大比數打成平手，加上兩軍同於國際賽期前大勝一場，所以我預期，今仗將會有多個入球出現。

聯賽榜次席的阿德萊德聯，近3場比賽一共攻入13球，包括上輪聯賽以5比1大勝威靈頓鳳凰，近10仗未嘗一敗，表現穩定。為球隊注入衝冠原動力的球員是奇治葛雲，他近3仗皆有入球進帳；另外，大家亦要留意克勞夫、上場對賽個人梅開二度的指宿洋史，以及剛首次入選澳洲國家隊的伊蘭觀達。

現時在聯賽榜第3的西悉尼流浪者，上輪聯賽憑阿摩利約尼個人攻入兩球，以4比0大勝FC悉尼。這位突尼西亞球員自從1月加盟球隊後表現出色，不但經常巧妙地走到對方守衛身後、展現自己的把握力外，還不介意兼任回防、向對方作出攔截等厭惡工作。

馬克魯丹帶領的西悉今季目前為止只失18球，是澳職失球最少球隊。我認為隊長馬些路居功厥偉，跟墮後中場卡林紐雲賀夫一樣防守表現穩固。正因如此，今仗將會是澳職進攻最強跟防守最強的較量，我認為阿德萊德聯的進攻火力實在太厲害，估計他們可以取得今場勝利，繼續向榜首的墨爾本城施加壓力。