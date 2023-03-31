香港七欖開波！港隊新丁：挑戰新西蘭夢想成真

香港國際七人欖球賽周五（31日） 強勢展開，首次於香港大球場出戰世界系列賽正賽的香港女子隊首場小組賽惡鬥世界排名第一的新西蘭，最終以0：50告負。天雨無阻球迷支持港隊，全場打氣聲不斷，賽後首次出戰香港七欖的18歲小將奧亞娜（Mba Oyana Julia Mibuy）感謝大家支持，形容在大球場與「世一」較量是「夢想成真」！

新西蘭實力強勁，速度和力量均在港隊之上，上半場港隊雖然兩度阻止對手達陣，但仍以0：26落後。下半場新西蘭繼續強攻，最終港隊力戰下以0：50落敗。「我為隊友們感到自豪，我們落到場付出所有，努力守住對手。主場球迷打氣聲下比賽，感覺真的不可思議，感恩有這個機會，期待接下來兩場比賽。」今場是18歲小將奧亞娜香港七欖「地標戰」，她特別在指甲塗上港隊區旗，對於挑戰世界第一新西蘭，她興奮地表示：「這個簡直是瘋狂的經驗，她們是電視才看到的球隊，能夠看她們比賽、一起訓練、一起比賽，感覺太美妙！和Kelly Brazier等球星比賽，這絕對是夢想成真！」

隊長李念殷指，首仗遇上新西蘭有助球隊適應強隊節奏，期待對英國和加拿大會有進步：「第一場對新西蘭是好事，好難得參加高水平賽事，對強隊可以學習更多，是很好的挑戰。今場家人朋友都有來支持我們，好開心，希望下場做得更好。」