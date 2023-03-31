7欖 x 勞倫斯！體壇名宿關注青少年心理健康

勞倫斯體育公益計劃（Laureus Sport for Good）再次與「香港國際七人欖球賽」聯手 ，勞倫斯世界體育學院 （Laureus World Sports Academy）的體壇名宿在這項享譽國際的最大型欖球派對前夕，親善探訪「Model City Hong Kong」項目，此項目是由多個多元化的本地體育團體和機構共同協作，透過運動和體育活動改善本地青少年的精神健康。

6屆奧運單車冠軍賀爾、十項全能名宿湯臣和中國體操名將李小鵬今次抽空支持這項致力解決本地兒童和青少年精神健康危機的行動。曾代表中國香港出戰5屆奧運的場地及公路單車

名將黃金寶亦以勞倫斯大使身份出席活動。在勞倫斯體育公益計劃、「香港國際七人欖球賽」和香港欖球總會（欖總）的三方支持下，「Model City Hong Kong 」是一個長遠項目，強調了勞倫斯與這年度體壇盛事之間的合作關係。

勞倫斯已經第5年成為「香港國際七人欖球賽」大會指定慈善機構，今年的合作夥伴更拓展至「香港十人欖球賽」，此賽事在「七欖」開鑼前兩天舉行。勞倫斯透過此合作關係資助亞洲區不同項目，亦是在亞洲區內建立體育公益計劃的足跡之一。自2020年起，勞倫斯一直支持「Model City Hong Kong」項目。在今次的親善探訪活動中，湯臣、賀爾、李小鵬和黃金寶與來自「Model City Hong Kong」不同運動範疇的年輕人見面。

這些項目包括以推廣跑步活動令青少年強健身心的RunOurCity Foundation、利用欖球推動社會共融的Rugby For Good、以不同體育造就青年的凝動香港體育基金，以及透過體育運動和教育幫助難民重新開展安全和有尊嚴地生活的RUN Hong Kong。

勞倫斯世界體育學院成員賀爾說:「勞倫斯體育公益計劃為與欖總和七欖的長遠夥伴關係為榮，令我們得以在亞洲區推行改變青少年人生的多個項目。我和湯臣可以親眼見證在港的工作和這充滿色彩及激情的活動，更提醒我們仍需不斷努力。支援青少年精神健康有長遠莫大益處，不但立刻改善他們的生活，亦能給予他們應付日後生活所需的工具，而體育佔有很大的比重。」

勞倫斯世界體育學院成員湯臣說: 「香港在面對青少年健康重大挑戰之路上並不孤單。我們知道體育有改變人生的能力，多得勞倫斯體育公益計劃和欖總的通力合作，樂見很多不同項目得以推行和帶來改變。『香港國際七人欖球賽』是我喜愛的體壇盛事之一，亦是談論體育能改變精神健康的最佳場合。今個週末在香港大球場內不難找到大家燦爛的笑容。」

勞倫斯世界體育學院成員李小鵬說：「能與勞倫斯結緣令我感到自豪。與Model City HongKong項目合作的機構都十分有創意和啟發性，他們同心協作，利用體育的力量解決香港嚴重的青少年精神健康問題。只要我們通力合作，定必能夠取得更多成績。由勞倫斯體育公益計劃和欖總之間的合作夥伴關係，以及透過今天的活動更能印證這個事實。」

勞倫斯大使黃金寶說：「『香港國際七人欖球賽』每年都是全城矚目的體壇盛事，能利用這全球關注的賽事來對外展示體育能改善青少年精神健康的機會十分重要。新世代的經

歷與我們那個時代的經歷截然不同，他們都經過疫情的考驗以及科技革新的變化。但體育總能夠提升士氣，團結人心和壯大自身。這是我們要向外宣揚的訊息。」

欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）說：「每年同一時候，我們都歡迎全球欖球迷蒞臨香港，享受體育歡欣之餘，還與本地社區同樂。本地和亞洲區青少年是未來社會的主人翁，香港及全球的青少年精神健康危機影響每一個人。我們對勞倫斯體育公益計劃信心十足，亦知道與勞倫斯的合作已經並將繼續為這些青少年的生活帶來真正的改變。」

勞倫斯體育公益計劃於2005年起在香港展開工作，在體育力量改變世界的願景下致力於支持亞洲體育發展。自2000年成立以來，計劃已為逾650萬名兒童和青少年的生活產生了正面的影響。計劃現在於全球超過50多個國家和地區支持逾275多個項目。