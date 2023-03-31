賽馬會菁英盃　冠忠南區遇港會 再鍊過

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「賽馬會菁英盃」周六（1日）戰火重燃，其中A組冠忠南區於旺角大球場，與港會進行次循環對決。踏入4月將面對多場大戰的南區，雖然已鎖定出線資格，但不代表球隊會就此鬆懈；至於港會則希望擺脫國際賽期前不勝頹勢，力爭重回勝軌。（on.cc東網周六下午3時直播）

國際賽前取得4連勝的南區，踏入4月可謂硬仗連連，主教練鄭兆聰（Ricky）承認為備戰接下來的賽事，是役好大機會作出輪換，好消息是艾華早前如願領取特區護照，可以本地球員身分候命，惟這位新晉港腳及鞠盈智剛剛隨港隊出征馬來西亞，Ricky認為兩人狀態上乘，惟體能或因舟車勞動而影響，情況有待觀測。南區已經在「賽馬會菁英盃」A組成功晉級，Ricky希望球員在沒有包袱情況下，表現能夠有所提升：「難得比賽壓力唔算大，希望班年輕球員要踢得更有朝氣。」

早前隨港隊U22出征新加坡的陳傲軒，表示「魚尾獅盃」決賽失利已成過去，現時會專注球會比賽，同時指出能夠參與國際賽，獲益良多。陳傲軒強調不會視今仗為例行公事：「作為年輕球員，出場機會相對唔多，所以每1分鐘上陣我都會盡力去表現自己。」港隊U22球員回到球會將各自為政，其中陳傲軒就非常期待再次與代表隊隊友周子謙(Tim)交手。

港會在「賽馬會菁英盃」出線無望，主教練東尼咸美頓（Tony）指費查，菲杜化及杜國樑等主力勢必缺陣，並作大幅度輪換，希望今場比賽不會增添傷兵，令球隊能以較完整的陣容應付聯賽。港會本季各項賽事，暫時與南區交手兩次，錄得1和1負，不過Tony預期球隊作輪換後，戰況不會如前兩次對決般緊湊：「球隊今場會做輪換，相信今場波唔會好似之前兩場咁激烈，希望球員盡力發揮，為之後啲比賽打好勢頭。」

此前受傷患困擾，直到近期才告復出的中場莊馬仕就指，雖然球隊已篤定出局，但今場仍會以勝利作目標：「兩隊今季已經對過兩次，我哋對南區嘅踢法有一定了解，臨場一定會全力應戰。」他續稱南區確定出線後，心態或許有所放鬆，但強調港會上下只會集中做好自己，努力爭勝。

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 4.川瀨浩太 12.杜馬思 26.陳凱柏

中場：23.容昊 6.基斯 11.佐佐木周

前鋒：28.陳傲軒 17.慕沙 7.史提芬彭利拿

港會

門將：1.馮朗軒

後衞：18.積施利 12.周子謙 16.溫俊 20.蕭嘉明

中場：17.汪雙財 8.喜比特 28.莊馬仕 19.李小恆

前鋒：25.基奧 30.福保羅