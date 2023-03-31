巴塞向美斯開條件 人工低到離譜

美斯今夏同巴黎聖日耳門(PSG)約滿，巴塞近期大打感情牌希望球王「回家」，但現實殘酷，陷財困嘅巴塞無力承擔美斯高昂人工，西媒報道指，巴塞只能開出最多年薪700萬歐元(約6000萬港元)，另加分紅畀美斯，呢個人工只及PSG年薪嘅2至3成。

美斯在PSG年薪超過3000萬歐元(約2.56億港元)，最近有消息稱，PSG要求美斯減薪一半續約，美斯攞完世盃竟然要減人工，當然唔肯，亦導致續約談判停滯，巴塞就把握機會，接觸美斯經理人兼父親，商討重返巴塞條件。

《西班牙6台》報道，受到財困及工資上限影響，巴塞只能向美斯開出年薪最高700萬歐元，另加分紅嘅合約，年期係1+1，同美斯現時在PSG年薪相差甚遠，就算PSG要求減薪一半，都比巴塞開出嘅條件高得多。

2021年美斯同巴塞續約失敗，其實當時美斯已答應減薪一半，但減薪後年薪仍有1000萬歐元(約8540萬港元)，最終無法續約，依家想重簽美斯，亦只能開700萬歐元，咁嘅條件美斯好難答應。