塞巴對法國兩度達陣　姚錦成迎第70頂喼帽

香港國際七人欖球賽周五（31日）展開，賽事未受天雨影響，全日吸引逾2萬3千名球迷入場。香港男子隊晚上登場，與世界系列賽第3兼溫哥華站亞軍法國上演激鬥，港隊上半場落後0：14，下半場憑拜恩塞巴兩次達陣，力追成14：21完場。今場是姚錦成代表香港隊上陣第70個國際賽，大會賽後向他頒發紀念球衣。

香港隊甫開戰就積極搶攻，丹馬克嘗試右路突破，但遭到夾擊，未能完成達陣。法國攔截得手後隨即反擊，上半場兩次達陣並射入附加入球，領先14:0。今場焦點落在今年退役的姚錦成，他賽前宣布這是他最後一次出戰香港七欖，今場穿起13號球衣紀念自己第13次參加這項大賽，下半場他後備上陣，助攻助守。港隊終憑拜恩塞巴下半場兩次達陣，力追至14：21。

姚錦成賽後滿意球隊表現：「法國是上一站亞軍，我們的分數接近，讓我們更有信心迎接每一隊。今場天雨關係令兩隊失誤增加，上半場對手把握我們失誤得分，下半場我們減少失誤，追近分數。」35歲的姚錦成今場迎來第70頂「喼帽」，他笑言：「為自己感到自豪，70這個數字都有點意思，代表Sevens。新西蘭的DJ Forbes 有100頂『喼帽』，想不到我也有70頂，感覺好像老了。」70個國際賽事中，阿成直言最難忘是2010年第一次代表香港出戰香港七欖，並贏得盾賽冠軍，其次就是2018年贏得亞運金牌。

香港隊明日（1日）將迎戰英國和烏拉圭，力爭B組出線席位。