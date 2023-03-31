加拿祖要踢世青盃 今季或無法再為曼聯上陣

早前因韌帶受傷正在休養嘅加拿祖，雖然傷勢唔嚴重，但今季可能無法再為曼聯上陣，因為佢5月份要幫阿根廷角逐世青盃，將會錯過曼聯季尾最後數場重要賽事。

阿根廷傳媒報道，國際足協剛宣布取消印尼世青盃(U20)主辦權，阿根廷足協已入信表示願意接辦，阿根廷原本於外圍賽出局，但依家將以主辦國身份參賽，今屆世青盃比賽日期定於今年5月20日至6月11日，18歲嘅加拿祖將成為阿根廷領軍人物，根據FIFA規定，曼聯到時必須放人。

加拿祖近日受傷休養，據報傷及韌帶，需要休息數星期，等佢復操回復狀態可以上陣，都已經5月，而FIFA規定各球會必須於正式比賽前4至5日放人，加拿祖將於5月中離隊，將錯過曼聯最後兩輪聯賽對般尼茅夫及富咸，假如球隊打入英足盃決賽及歐霸盃決賽，加拿祖亦會全數缺陣。

其實曼聯今年1月已經拒絕過阿根廷，唔畀佢參加南美U20錦標賽，不過嗰個只係小型比賽，曼聯可以唔放人，不過今次係世青盃，馬納當拿同美斯都踢過呢項賽事，加拿祖亦渴望參賽，曼聯季尾變相少咗一名攻擊好手。