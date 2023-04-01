奇倫威爾森6Q「破百」轟走小丁　強入決賽

狀態Fit爆的奇倫威爾森勢如破竹，粉碎了中國球王丁俊暉的好夢，周五在桌球巡迴錦標賽轟出6桿「破百」，以10比5強闖決賽，向個人第六個排名賽冠軍進發。

日前透露兒子患上重病的奇倫威爾森，此仗表現繼續保持強勢，他只差一Cue「破百」就可以追平紀錄，「桌球皇帝」亨特利於94年全英錦標賽決賽上，曾試過轟出7桿「破百」創下紀紀錄；而丁俊暉及卓林普都曾於世錦賽平了這個成績。奇倫威爾森轟出第6桿時已領先至８比２，其後在第12及15局均有機會「破百」，但最終以一Cue81度及87度完成，與紀錄擦身而過。

世界排名第7的奇倫威爾森在首節領先6比2，並轟出130、103、115及100度，繼而再分別打出107及118度，拋離至８比２，即使小丁打出一Cue 113度及全場交出4次50+，但難以抵抗奇倫威爾森的強勢。

「面對着如丁俊暉的頂級球手，我要保持自己的節奏；我唯一記得是自己與咸美頓的一場外圍賽，大家合共轟了６次『破百』，今仗我沒有去考慮創造７次的紀錄，只是專注每一球；相信亨特利應該會開心，因為我未到平了他的紀錄。」31歲的奇倫威爾森將與「小丑」沙比或「魔術師」梅菲爭逐冠軍，而他已是生涯第13次闖入決賽，並爭取個人第6個錦標。

他賽後特別感謝太太:「今個星期真是很特別，最近的事情（兒子病重）令太太渡過艱難的時刻，希望今晚（獲勝）可以對家人作鼓勵，享受一下喜悅及健康。」