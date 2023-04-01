艾卡華斯被仙拿粉碎好夢　失落「世一」　

西班牙「小天王」艾卡華斯創歷史的好夢被粉碎，周五在邁阿密公開賽男單4強與意大利新星仙拿鬥足3盤落敗，宣告衞冕失敗，並失去世界「一哥」之位，將其「交還」塞爾維亞球王祖高域。

21歲的仙拿以6比7(4比7)、6比4、6比2，粉碎了艾卡華斯的衞冕夢，同時也終結了他保「世一」之路，其中首盤的第7局仙拿在他們連續25次的刁轉抽擊，迎來今年「最佳得分」，二人攻守的比拼令全場球迷雀躍，而仙拿亦為自己兩周前在印第安韋爾斯賽不敵艾卡華斯成功復仇，並將他俩的對賽戰績改寫為3比3。

「這對我意義重大，我們都再次發揮了最高水平，我盡力做好自己。」這是仙拿生涯第二次躋身ATP1000級賽事的決賽，同樣都是來自邁阿密，他曾於2021年躋身決賽，但可惜最終不敵波蘭的哈卡茲，屈居亞席；而仙拿今次闖決賽將面對俄羅斯的麥維迪夫，試圖衝擊個人首個1000級賽事錦標，而他們最近於2月才碰頭。

至於麥維迪夫在另一場準決賽，則以7比6（7比5)、3比6、6比3擊敗自己的多年老友卡查諾夫，連續躋身第二個1000級賽事決賽；最近表現復勇的麥維迪夫，今季已取得28勝3負的戰績，有機會挑戰「世一」之位，將與祖高域及艾卡華斯在世界排名上爭逐。