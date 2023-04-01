英超早場好戲碼 曼城紅軍大駁火
2023年04月01日 13:01
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周六(1日)晚英超重頭戲，曼城主場迎戰利物浦，兩軍各有所圖，第2位曼城急需搶分，追趕榜首阿仙奴，勢必把握地利主攻求勝。利物浦亦要爭入前4位，奪取下屆歐聯入場券，絕不能退縮。考慮到雙方崇尚進攻踢法，每逢交鋒例必駁火，近7次對賽有6次總入球開出4球或以上，一於再追中位數3.5球嘅入球大。(Now 621及611周六晚7時30分直播)
曼城落後阿仙奴8分，但踢少對方1場，只要今仗贏波，就可以拉近距離至5分，戰意必定高昂。事實上「藍月亮」由2月底開始，愈戰愈勇，取得6連勝，並且鋒線火力全開，近2仗更加合共轟入13球，實在非常誇張。
夏蘭特有傷似煙幕
雖然首席射手艾寧夏蘭特聲稱有傷在身，缺席早前國際賽，但一般估計係煙幕居多，留力應付今場大戰，更何況隊內不乏數胡高手，祖利安艾華利斯上仗英足盃梅開二度，要攻入利物浦防線，並唔困難。
至於利物浦喺歐聯16強出局後，如果想下屆再參加呢項大賽，最起碼要取得英超前4位，球隊背城借一，作客都要以贏波為目標，應會搶攻。紅軍曾於早前英超大炒曼聯7比0，首循環聯賽亦贏過曼城、熱刺及「雙殺」紐卡素，可見佢哋面對前列勁旅，遇強愈強，踢法亦非常進取，相信今仗無懼同曼城鬥攻，好大機會再次上演入球騷。
直播表
周六1:00pm 韓職 全北汽車 Vs 浦項制鐵
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周六2:00pm 澳職 中岸水手 Vs 布里斯班獅吼
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周六4:45pm 澳職 FC悉尼 Vs 西部聯
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周六7:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs FC麥克阿瑟
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周六7:00pm 德乙 聖保利 Vs 雷根斯堡
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周六7:30pm 英超 曼城 Vs 利物浦
Now 621、611
周六8:00pm 西甲 基羅納 Vs 愛斯賓奴
Now 632
周六9:00pm 意甲 克雷莫納 Vs 阿特蘭大
Now 638
周六10:00pm 英超 阿仙奴 Vs 列斯聯
Now 621
周六10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 富咸
Now 623
周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 賓福特
Now 622
周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 李斯特城
Now 624
周六10:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 狼隊
Now 625
周六10:15pm 西甲 畢爾包 Vs 基達菲
Now 632
周六10:30pm 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 海倫芬
無綫myTV Super
周六11:00pm 法甲 歐塞爾 Vs 特魯瓦
Now 639
周日凌晨零時 意甲 國際米蘭 Vs 費倫天拿
Now 638
周日0:30am 英超 車路士 Vs 阿士東維拉
Now 621、611
周日0:30am 西甲 卡迪斯 Vs 西維爾
Now 632
周日2:30am 德乙 凱沙羅頓 Vs 海登咸
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周日2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 維羅納
Now 638
周日3:00am 西甲 艾爾切 Vs 巴塞隆拿
Now 632、611
周日3:00am 法甲 雷恩 Vs 朗斯
Now 639