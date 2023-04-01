英超早場好戲碼　曼城紅軍大駁火

周六(1日)晚英超重頭戲，曼城主場迎戰利物浦，兩軍各有所圖，第2位曼城急需搶分，追趕榜首阿仙奴，勢必把握地利主攻求勝。利物浦亦要爭入前4位，奪取下屆歐聯入場券，絕不能退縮。考慮到雙方崇尚進攻踢法，每逢交鋒例必駁火，近7次對賽有6次總入球開出4球或以上，一於再追中位數3.5球嘅入球大。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

曼城落後阿仙奴8分，但踢少對方1場，只要今仗贏波，就可以拉近距離至5分，戰意必定高昂。事實上「藍月亮」由2月底開始，愈戰愈勇，取得6連勝，並且鋒線火力全開，近2仗更加合共轟入13球，實在非常誇張。

夏蘭特有傷似煙幕

雖然首席射手艾寧夏蘭特聲稱有傷在身，缺席早前國際賽，但一般估計係煙幕居多，留力應付今場大戰，更何況隊內不乏數胡高手，祖利安艾華利斯上仗英足盃梅開二度，要攻入利物浦防線，並唔困難。

至於利物浦喺歐聯16強出局後，如果想下屆再參加呢項大賽，最起碼要取得英超前4位，球隊背城借一，作客都要以贏波為目標，應會搶攻。紅軍曾於早前英超大炒曼聯7比0，首循環聯賽亦贏過曼城、熱刺及「雙殺」紐卡素，可見佢哋面對前列勁旅，遇強愈強，踢法亦非常進取，相信今仗無懼同曼城鬥攻，好大機會再次上演入球騷。

直播表

周六1:00pm 韓職 全北汽車 Vs 浦項制鐵

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周六2:00pm 澳職 中岸水手 Vs 布里斯班獅吼

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周六4:45pm 澳職 FC悉尼 Vs 西部聯

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周六7:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs FC麥克阿瑟

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周六7:00pm 德乙 聖保利 Vs 雷根斯堡

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周六7:30pm 英超 曼城 Vs 利物浦

Now 621、611

周六8:00pm 西甲 基羅納 Vs 愛斯賓奴

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周六9:00pm 意甲 克雷莫納 Vs 阿特蘭大

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周六10:00pm 英超 阿仙奴 Vs 列斯聯

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周六10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 富咸

Now 623

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 賓福特

Now 622

周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 李斯特城

Now 624

周六10:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 狼隊

Now 625

周六10:15pm 西甲 畢爾包 Vs 基達菲

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周六10:30pm 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 海倫芬

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周六11:00pm 法甲 歐塞爾 Vs 特魯瓦

Now 639

周日凌晨零時 意甲 國際米蘭 Vs 費倫天拿

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周日0:30am 英超 車路士 Vs 阿士東維拉

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周日0:30am 西甲 卡迪斯 Vs 西維爾

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周日2:30am 德乙 凱沙羅頓 Vs 海登咸

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周日2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 維羅納

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周日3:00am 西甲 艾爾切 Vs 巴塞隆拿

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周日3:00am 法甲 雷恩 Vs 朗斯

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