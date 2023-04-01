比堤：宿敵對決　曼城「大」挫紅軍

雖然今仗未必是季初大家預期的英超冠軍爭霸戰，但對雙方來說，今場比賽非勝不可，事關曼城需要繼續向榜首阿仙奴施壓，而利物浦亦要追逐前4位置。

我認為中場將會是今仗主戰場，如果曼城能夠主宰中場中路，阻止利物浦將皮球送到邊路的話，紅軍的前線進攻球員將會被孤立。藍月亮領隊哥迪奧拿，亦要提防紅軍快速攻守轉換帶來的麻煩，確保不會容許這種事情發生。

其中一個最有趣的對碰，肯定是利物浦右閘阿歷山大阿諾特惡鬥曼城左翼基亞利殊，因為大家都知道前者的弱點，相信曼城將會強攻此位置，尤其是基利亞殊現正處於加盟以來的最佳狀態。

當然，艾寧夏蘭特跟華基爾雲迪積克的大鬥法也相當關鍵，利物浦後防需要小心奇雲迪布尼向該挪威前鋒作出的致命直線，另外迪布尼處理死球的能力，也經常在大賽中決定勝負。同時，達雲紐尼斯及基爾獲加於利物浦左路將會展開龍爭虎鬥，至於右路方面，穆罕默德沙拿樂於跟曼城交手，原因是他往往在這對賽中交出最佳表現。

今場比賽，絕對是近年英超的最大宿敵對決，縱使利物浦表現不穩，但我相信他們今仗將可交出好表現。然而，雖然我認為紅軍會取得入球，但最終獲勝的是曼城。