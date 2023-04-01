丹馬克極速達陣港欖惜敗　壓軸迎撼烏拉圭

周六（1日）香港國際七人欖球賽，男子港隊面對英國，儘管「得分機器」丹馬克搶先達陣，但未能鞏固防線，以12：33飲恨，將於下午5時49分最後一場小組賽鬥烏拉圭。

港隊昨日憾負法國，今日面對世界系列賽排名第10的英國，開局半分鐘即有「得分機器」丹馬克達陣，歸隊的韋兆新射入附加罰球，領先7：0。惟好景不常，英國連續3次達陣，半場反超前19：7。換邊後，英國繼續擴大分差，即使拜恩塞巴扳回一城，仍以12：33告負，將於最後一場小組賽對同樣二連敗的烏拉圭。

儘管取得今屆個人首個達陣，但丹馬克不滿意表現：「我們挺失望的，昨日（對法國）表現較好，今日被英國掌握控球權，並把握我們的失誤得分。下一場必須重振旗鼓，目標只有一個，就是『win』。」作為港隊「得分機器」，丹馬克每場都被重點招呼，甚至兩至三人夾擊，他直言難以突破，但樂見隊友有更多進攻空間。

連同上場對法國，拜恩塞巴今屆已有三球進帳：「感覺不可思議，我還記得小時候在看台看香港七欖，能為港隊比賽和入球，絕望是夢想成真，但另一個夢想是贏球，我們太渴望勝利了。」他在比賽期間擦傷頭部，有明顯血跡，但這個硬漢毫不在意：「我不知道發生什麼事，每場七欖我的身上都會增添傷痕。」