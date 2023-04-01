韋斯塔本首奪F1墨爾本站排頭位資格

爭取衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本，周六在F1澳洲站排位賽頂住「平治雙雄」來襲，生涯首次在墨爾本贏得排頭位資格，羅素緊貼得第2，7屆世界冠軍咸美頓排第3，明天將與韋斯塔本正面交鋒。

韋斯塔本在排位賽獨力抗戰，皆因隊友佩雷斯在Q1衝出賽道遺憾退賽，他以0.236秒力壓平治的羅素，迎來今季第二次及累計第22次的排頭位資格，但這是他首次在墨爾本贏得排位賽，而今場最大驚喜是開季表現差強人意的平治，羅素與咸美頓駕着新戰車力迫韋斯塔本，最終排第2及第3位，而過去兩站均能站上頒獎台的阿倫素則排第4。

咸美頓雖然在正賽未能與韋斯塔本並排起步，但他對平治這個表現甚為欣喜:「好開心睇到這個成績，這不是我們所料，但為團隊感到驕傲。當然能夠走到前排起步是我們的夢想，可以貼近紅牛已經非常難得，希望明天有更好表現。」至於紅牛的佩雷斯周日正賽將於排最後起步。

澳洲站排位賽成績：(只列前5)

1,麥斯韋斯塔本(紅牛)

2,羅素 (平治)

3,咸美頓(平治)

4,阿倫素 (雅士頓馬田)

5,沙恩斯(法拉利)