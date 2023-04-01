費度：溫哥華誓挫蒙特利爾開齋

溫哥華白帽及CF蒙特利爾今季開季表現麻麻，雙方皆希望可以撥亂反正，我認為大家今仗將會看到兩支加拿大球隊展開龍爭虎鬥。

溫哥華白帽上星期憑比賽末段的入球，以1比1跟明尼蘇達聯打成平手。由於我球員時代曾多次被對手臨完場追和，所以我可以告訴你，對一眾球員來說，能夠取得和局收場，已經差不多跟取得勝利一樣了。

由雲尼沙天尼帶領的溫哥華白帽縱使今季仍然未嘗一勝，但曾經成功作客逼和勁旅洛杉磯銀河。球隊的確是有一些弱點存在，不過我認為只要作出一些微調，他們就可以升上聯賽榜更高位置。

由拜恩韋德率領的攻擊線，上場聯賽錯失了多個入球良機，而新加盟的沙治奧哥度華又因傷缺陣，所以他們需要表現得更加有效率。慶幸的是，其防線表現不錯，日本門將高丘陽平的表現相當出色。

CF蒙特利爾上輪聯賽憑羅美爾基奧圖梅開二度，協助球隊以3比2擊敗費城聯。然而，他們主場出戰卻曾經一度落後，直至對方的祖利安卡蘭沙被逐出場，蒙特利爾才能夠反敗為勝。

今季他們於聯賽作客未能取得任何入球，而且於今季4場聯賽也一共輸了3場，情況令人擔憂。陣中有多位主力球員受傷，當中包括隊長森姆派迪，他絕對是球隊中場的核心人物。

但他們依然有雲耶馬及魯迪甘馬曹等多位球星坐鎮，並曾經成功協助球隊上季打入東岸4強。所以我認為他們理應交出更好的表現。

預計今場戰況將會相當激烈，溫哥華白帽將可勇挫CF蒙特利爾，取得今季首場勝利。