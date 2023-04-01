賽馬會菁英盃　冠忠南區5比1輕取港會

「賽馬會菁英盃」A組周六（1日）獨腳戲，冠忠南區於旺角大球場與港會正面交鋒。最終南區憑慕沙大演帽子戲法，加上艾華及史提芬彭利拿，5比1擊敗有汪雙財破蛋的港會。

南區今場由伍瑋謙把關，杜馬思聯同基斯領導後防，艾華及陳傲軒負責兩翼側擊，支援慕沙攻堅；港會方面，溫俊客串中堅，夥拍周子謙鎮守中路，喜比特及莊馬仕負責掃蕩中場，助李小恆和羅賓士高製造反擊。

南區開賽即嘗試3分鐘，慕沙禁區頂轉身抽射僅僅斜出。4分鐘後，陳傲軒起腳中楣彈出。。14分鐘，艾華與史提芬彭利拿撞牆後，勁射破網助南區先開紀錄。5分鐘後，艾華右路傳中，助攻慕沙射入，南區領先至2比0。23分鐘，慕沙左路傳予史提芬彭利拿，港會球員解圍不遠，慕沙補射成3比0。39分鐘，艾華右路傳中，慕沙力壓周子謙射入，大演帽子戲法兼助球隊領先4球完半場。

49分鐘，南區角球攻勢，佐佐木周禁區頂勁射高出。56分鐘，南區右路開出角球，艾華接應二傳門前頭槌攻門，被馮朗軒撲出底線。戰至67分鐘，游卓峰傷出並由盧錦宏入替。6分鐘後，港會以汪雙財入替福保羅，加強中前場活力。77分鐘，史提芬彭利拿接應罰球頂高。85分鐘，中村俊輔送出妙傳，助攻汪雙財射入。補時階段，球證指港會禁區內犯手球，南區獲得12碼，史提芬彭利拿操刀射入，最終南區贏5比1完場，升上小組榜首。

今場南區有陳凱柏及游卓峰先後傷出，主教練鄭兆聰相信游卓峰的傷勢嚴重，令他感到擔心：「『阿峰』嘅傷勢睇嚟幾嚴重，如果咁樣收咧嘅話，相信對佢都會有幾大打擊。」他續稱上半場領先4球下，已預計對方換邊後會踢得較硬淨，可惜球員無法避免受傷，令球隊即使全取3分仍感到失落。

港會是役有菲杜化，及杜國樑兩名常規中堅缺陣，但主教練東尼咸美頓（Tony）指不能以此作藉口，認為球員給予對手太多機會導致落敗：「今日守得唔好，有時跟甩人，令對手有太多機會，如果容許咁高級數嘅對手，有咁多時間組織進攻，佢哋絕對會懲罰我哋。」談到球隊補時因犯手球被判罰12碼，導致再失1球，Tony謂球員只是在保護臉部，認為球證過嚴。