利物浦名宿睇7欖　史米沙叫高普買麥巴比

兩位前利物浦球星古積特和史米沙周六（1日）現身香港七欖出席品牌活動，期間親自落場與球迷大玩遊戲，表現親民。利物浦將今晚大戰曼城，兩位名宿直言心繫紅軍，希望能抽時間睇波，史米沙說：「好難踢！但我們都要為前4而努力，今季很艱難，有不少傷病問題，但我對球隊重返前4有信心。」

今次是史米沙和古積特繼2019年利物浦元老賽後再度訪港，兩人均大讚香港七欖氣氛好，史米沙說：「第一次現場看七欖，球場氣氛很好，而且大家都悉心打扮，下次來我也要裝扮一下，期待看決賽，相信會更加刺激。」

古積特則大讚欖球員心態很好，比賽期間很少投訴，值得學習：「好開心疫情後在球場見到大家，我很喜歡香港，這裡不單有美食，人也很友善。欖球很有趣，球員無論怎樣都不會放棄，就算遭到差勁的攔截，或是落後當中，他們都不會認輸，也不會投訴。」

說到利物浦近期表現，古積特期待紐尼斯、加普等新人適應英超節奏後，球隊表現會愈來愈好：「我們贏了曼聯7比0，證明我們有實力擊敗強隊，但利物浦也有一些不幸的敗仗，例如輸給般尼茅夫，我們需要持續有好表現。」

曼城自簽入艾寧夏蘭特後如虎添翼，近兩仗更狂轟8球，被問到利物浦有沒有買人需要，史米沙笑言：「從利迷角度看，麥巴比吧！當然我只是講笑，你也不妨放在頭條，順便問下高普有沒有興趣簽他。」